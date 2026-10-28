Guelar advirtió que la fuga de Flávio Bolsonaro empaña la relación entre Argentina y Brasil

La fuga de Flávio Bolsonaro a través de Argentina dejó de ser una operación discreta para convertirse en un hecho diplomático de alto impacto. El exembajador Diego Guelar no dudó en calificarlo como un episodio que genera “un cono de sombras” sobre las instituciones brasileñas y sobre la relación con la Argentina.

“Ya no queda duda de que hubo participación oficial de la República Argentina en la salida de Bolsonaro”, dijo a Cadena 3.

Guelar recordó que la propia información pública confirma el ingreso del senador a las 22:50 por Puerto Iguazú y su posterior salida en un vuelo privado con escala en Guayaquil. Argentina, dijo, facilitó el tránsito de alguien que tenía una orden judicial del Supremo Tribunal Federal brasileño que le prohibía abandonar el país.

El “sabor amargo” de un hecho democrático

El exdiplomático fue cuidadoso en separar la evaluación política de la institucional. Subrayó que las elecciones brasileñas fueron un “episodio extraordinario” de la democracia regional: 140 millones de votantes, 80% de participación y resultados en dos horas.

“Todo esto indicaba que es un hecho electoral extraordinario. Más que importante de la región”.

Sin embargo, cuestionó el momento en que se activaron las medidas judiciales contra Flávio Bolsonaro.

“A 15 minutos de terminar la elección, el juez de Moraes ya lo estaba intimando. Eso tiene un sabor muy desagradable”.

Guelar recordó que el propio Lula había advertido en el debate que el entonces candidato debería responder ante la Justicia si perdía. Que ese proceso se desencadenara en las 24 horas siguientes, dijo, “no nos hace bien como región, como Brasil, como Argentina”.

Daño real, pero recuperable

Consultado sobre el impacto en la relación bilateral, el exembajador fue directo: “La verdad es mucho el daño. Eso yo no tengo la menor duda”.

Pero agregó de inmediato que el vínculo entre Argentina y Brasil es “mucho más importante que este episodio”. Con 200 años de historia y siendo el principal socio comercial del país, consideró que la relación “tiene que primar” sobre la crisis actual.

“Todo se puede recomponer. Política y diplomáticamente, sin lugar a duda. […] Si no lo recomponen estos presidentes, lo recompondrán los próximos”.

Recordó momentos históricos de máxima tensión, como el conflicto por Itaipú en los años 70 o la carrera nuclear de ambas naciones en la década del 50, para relativizar la gravedad relativa del episodio actual.

Lula, “mito viviente”

Guelar, que fue embajador en Brasil durante los años en que Lula perdía elecciones sucesivas, cerró con una evaluación personal del presidente electo:

“Ya es un mito viviente, sin lugar a duda. […] Un político de una dimensión extraordinaria, ya por encima de la historia”.

Entrevista de Miguel Clariá.