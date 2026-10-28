MasterChef Celebrity lideró el rating del martes con 12.5 puntos y la despedida de Alejandro Lerner

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- El reality culinario MasterChef Celebrity, bajo la conducción de Wanda Nara, fue el gran ganador de la noche del martes, acaparando la atención del público con su gala de eliminación.

Según los datos proporcionados por Kantar IBOPE, a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el programa de Telefe alcanzó picos de 12.5 puntos de rating alrededor de las 11:30 de la noche, consolidándose como el contenido más visto en la televisión abierta argentina.

La emisión de cocina mantuvo un promedio estable de 11.5 puntos, aumentando progresivamente a medida que avanzaba el programa, y superó por amplio margen a los demás canales de aire.

En comparación, el late night de Mario Pergolini, Otro día perdido en El Trece, obtuvo 5.3 puntos, mientras que El Nueve se posicionó en tercer lugar con 1.1 puntos y América TV con Pasó en América alcanzó apenas 0.3 puntos.

El programa que conduce Wanda Nara se destacó en la franja horaria nocturna, como evidencian los datos de Ibope, que indicaron que más de 2.700.000 personas estaban sintonizando MasterChef Celebrity a las 23:05, justo en el momento en que comenzaron las devoluciones del jurado.

¿Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity?

El desafío de la noche consistió en elaborar un perfecto lemon pie desde cero, que incluía la masa, la crema de limón y el merengue decorativo. Aunque algunos participantes lograron completar el reto con éxito, tres de ellos se destacaron por sus dificultades: la modelo Juli Poggio, el influencer Grego Rossello y el cantante Alejandro Lerner.

El enfrentamiento final se dio entre Grego Rossello y Alejandro Lerner, resultando en la eliminación del cantante de la competencia.