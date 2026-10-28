Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este miércoles 28 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de few clouds, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica se encuentra en 24°, mientras que la humedad es del 43%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este-sureste y la presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy miércoles 28 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 25°. Las condiciones climáticas se mantendrán mayormente despejadas, con un viento suave que no superará los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Mendoza mostrará un ligero aumento en las temperaturas. El jueves 29 de octubre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 28°, con cielo despejado. Para el viernes 30 de octubre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 30°, con probabilidad de light rain. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, manteniendo la posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 1 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 26°, también con probabilidad de light rain.