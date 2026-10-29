Arteba 2026: "El ojo del arte" busca generar encuentros y felicidad en la cultura

FOTO: Gisela Asmundo, con "El ojo del arte", en la feria Arteba.

Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- El ciclo radial "El ojo del arte se encuentra presente en la nueva edición de Arteba, que se lleva a cabo en el predio de La Rural hasta el domingo 1° de noviembre.

En este contexto, su creadora y directora, Gisela Asmundo, enfatizó que el programa tiene como objetivo crear un espacio de conexión con el arte que promueva "un espacio de entendimiento y felicidad".

La feria, que celebra su 35° aniversario en el Pabellón Amarillo de La Rural, cuenta con la participación de 70 galerías que exhiben obras de artistas de diez países.

La propuesta incluye arte moderno y contemporáneo, así como expresiones emergentes y espacios de intercambio internacional.

En este marco, "El ojo del arte", el único medio radial dedicado exclusivamente a las artes visuales, dispone de un espacio propio donde realiza entrevistas a los artistas presentes y a figuras destacadas como Marta Minujín, Eduardo Costa, Diana Aisenberg y Julieta Kemble.

En una conversación con la Agencia Noticias Argentinas, Asmundo compartió que su participación en la feria le genera "una emoción enorme".

"Formar parte de la feria más importante del país es sentirnos muy gratificados. Además, acompañamos a todas las galerías y los artistas que forman parte de la feria, incluso, les damos un lugar para que puedan expresarse; no solo con la obra, sino también con sus propias palabras", subrayó la especialista.

En la entrevista, Asmundo también respondió a varias preguntas sobre la cultura actual y el rol del arte en la sociedad. NA - ¿Los artistas que están en la feria van a ser entrevistados en el stand?

GA -- Algunos de ellos sí. Vamos a hacer una serie de entrevistas, llevadas a cabo por nuestra periodista María Paula Zacharías, así como a galeristas y a quienes forman parte del campo argentino del arte.

- ¿Cuál es tu mirada sobre la cultura actual a nivel nacional?

-- La cultura debería tener más difusión a través de todos los medios, así como mayor preponderancia y espacio. El arte y la ciencia son campos donde se puede mejorar la conciencia de cómo vivimos en el mundo actual, porque la cultura también nos ayuda a despertar nuestra conciencia y darnos cuenta de cuáles son las prioridades.

- ¿Cuál es ese contexto?

-- Vivimos en un mundo muy violento donde no se tienen en cuenta muchos valores, relacionados con el factor humano, así como el tratamiento de la tierra, el planeta y el cambio climático. Creo que la cultura ayuda a concientizar, a que las personas tomen en cuenta las prioridades de la vida. Porque no solo estamos hablando de sustentabilidad ecológica, sino también psicológica. Hay un quiebre emocional, existe el síndrome de la mente quemada (Burnout) por las exigencias, en un mundo que cambia constantemente. El arte es una buena manera de poder encontrar un espacio para replantearnos cosas.

- ¿Cuál es el desafío para "El ojo del arte", al transmitir a través de la radio obras que son más visuales?

-- Es una manera diferente de despertar los sentidos. Cuando uno tiene una obra por delante, se utiliza el sentido visual. En el caso de la radio, puede ser la audición. Se trata de dejarse llevar por la cadencia de aquello que se relata. Es como entrar en un cuento, se prioriza la imaginación y cada uno imagina lo que quiere.

- ¿Qué rol ocupa la radio en este contexto?

-- Es una compañía hermosa y nos traslada a diferentes mundos creados por los artistas.

- "El ojo del arte" es un programa único en su tipo.

-- Sí, al principio pensaba cómo íbamos a hacer para que la gente se enganche. Actualmente, el público lo considera un espacio lindo, un lugar diferente. Si bien todos los temas son muy importantes, a veces, la política y otros ejes nos agobian. Todos necesitamos ese espacio, para relajarnos y ser felices. Se trata de encontrar un espacio de entendimiento y felicidad. La gente a veces lo olvida y pone mucho foco en la materialidad, pero lo más importante es esa ilusión. Lo que nos hace humanos.