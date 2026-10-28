FOTO: Un potrero de difícil acceso y sin señal: cómo encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes.

El cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural que era buscada desde el 7 de octubre en Corrientes, fue encontrado semisumergido en un potrero de la zona del paraje El Malezal, en la localidad de Esquina. El lugar, de difícil acceso y sin señal telefónica, se convirtió en el centro de las tareas judiciales para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Según la información publicada por TN, dos policías de la provincia localizaron el cuerpo durante un rastrillaje a caballo. El hallazgo se produjo a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N.º 626, donde Godoy trabajaba como docente suplente.

La ubicación del cuerpo y las características del terreno plantean nuevos interrogantes para los investigadores, que buscan establecer cuánto tiempo llevaba en ese sitio y si allí ocurrió el ataque o si fue trasladado desde otro lugar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una zona de difícil acceso y sin comunicación

El potrero donde fue encontrada Godoy se encuentra en un sector rural de acceso complicado. La falta de señal telefónica representa otra dificultad para el trabajo de los investigadores, tanto para mantener las comunicaciones como para coordinar las tareas en el lugar.

Tras el hallazgo, los fiscales se trasladaron hasta la zona para avanzar con las medidas correspondientes y preservar la escena. El objetivo es realizar las pericias necesarias para reconstruir lo sucedido y obtener elementos que permitan determinar las circunstancias de la muerte.

El hecho de que el cuerpo estuviera semisumergido también será relevante para los estudios forenses. Los investigadores deberán establecer su estado, el tiempo transcurrido desde la muerte y cualquier otro indicio que contribuya a reconstruir los últimos movimientos de la docente.

Por el momento, la información disponible no permite determinar si el potrero fue el lugar donde ocurrió el crimen o si el cuerpo fue llevado hasta allí posteriormente.

Un rastrillaje a caballo permitió localizar el cuerpo

La búsqueda de Godoy concluyó con el hallazgo realizado por dos efectivos policiales que recorrían el área a caballo. La distancia respecto de la escuela rural donde trabajaba y las dificultades para acceder al terreno forman parte del contexto en el que se desarrolló el operativo.

La investigación deberá establecer qué ocurrió con la docente desde que fue vista por última vez y cómo llegó hasta el lugar donde fue encontrada.

Las pericias sobre el cuerpo y el relevamiento de la zona serán determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos. Los fiscales también deberán analizar los elementos reunidos durante los rastrillajes y contrastarlos con las declaraciones incorporadas a la causa.

Cinco detenidos en la investigación

La causa tiene cinco personas detenidas. El principal sospechoso es Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo, acusado como presunto autor del femicidio.

También están imputados por encubrimiento los peones rurales Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, junto con Rosa Leguizamón, pareja de Rojas. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, allegado a la familia de los peones, acusado de falso testimonio.