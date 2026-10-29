Hallaron los cuerpos de los dos hermanos arrastrados por la corriente del río Gallegos

FOTO: Encontraron los cuerpos de los dos niños arrastrados por la corriente en el río Gallegos.

Los cuerpos de los dos hermanos de 10 y 12 años que habían sido arrastrados por la corriente del río Gallegos fueron encontrados este jueves por la mañana, tras un operativo de búsqueda que movilizó a unas 120 personas.

Según informó la Secretaría de Medios de Santa Cruz, uno de los niños fue localizado durante los primeros sobrevuelos en helicóptero. Minutos después, una patrulla de rastrillaje de la Policía provincial encontró el segundo cuerpo cerca del puente de Güer Aike, a casi siete kilómetros del lugar donde habían desaparecido.

Los hermanos, José y Leo, pasaban el domingo junto a su familia en la zona de Palermo Aike, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos. De acuerdo con la reconstrucción del episodio, la corriente los arrastró durante la tarde, cuando estaban con otros dos adolescentes de 14 y 15 años que lograron resistir la fuerza del agua.

Desde entonces, la búsqueda contó con la participación de la Policía de Santa Cruz, Gendarmería, Prefectura, buzos tácticos y personal de distintas áreas. Un helicóptero se sumó al operativo durante la madrugada de este jueves.

El jefe de Gabinete provincial, Pedro Luxen, explicó que los datos aportados por los jóvenes que habían visto por última vez a los hermanos permitieron acotar el sector de búsqueda y orientar el trabajo de los buzos.

Los niños jugaban al fútbol en el club Talleres, desde donde acompañaron a la familia durante los días de rastrillajes.

El gobernador Claudio Vidal, quien participó de los primeros vuelos de la mañana, expresó sus condolencias en las redes sociales. "No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan inmenso como el que hoy atraviesan", manifestó.

El sector conocido como La Toma, donde funciona la planta de captación de agua potable de Servicios Públicos Sociedad del Estado, es frecuentado por vecinos y pescadores. En ese tramo del río Gallegos hay pozos dentro del cauce.

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Quiero expresar mi más profundo pesar y acompañamiento de corazón a la familia Virreira en este momento de enorme tristeza que enluta a toda nuestra comunidad. No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan inmenso como el que hoy atraviesan. Agradezco especialmente a cada una de las personas que participaron de la búsqueda, a los equipos de rescate, las fuerzas de seguridad, las instituciones y los vecinos que se sumaron y colaboraron incansablemente. Mi abrazo sincero a la familia y seres queridos. Seguiremos acompañándolos y brindándoles toda la contención que necesiten. Q.E.P.D. — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) October 29, 2026

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Informe de Mirtha Espina.