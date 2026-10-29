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Belgrano le ganó a Quilmes y depende de sí mismo para clasificar en reserva

El Celeste se impuso 2-0 y está cuarto en la zona, en puesto de clasificación. Perdieron Estudiantes de Río Cuarto e Instituto.

29/10/2026 | 18:28Redacción Cadena 3

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La reserva de Belgrano superó como visitante a Quilmes 2 a 0 y a tres fechas del final de la etapa regular del Clausura del Torneo Proyección, quedó entre los primeros cuatro del grupo, en zona de clasificación a los playoffs, tras completarse la 15ª.

Amy Fleurilus y Julián Núñez anotaron los goles del equipo que dirige Norberto Fernández, se recuperó de la derrota contra Estudiantes de La Plata y alcanzó el cuarto puesto de la zona B, con 28 puntos, los mismos de Boca pero con peor diferencia de gol.

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Con tres fechas por jugar, Independiente es el líder y el único clasificado con 36 puntos; seguido por Lanús con 33; Boca 28 (+10) y Belgrano 20 (+3).

Luego vienen Riestra con 27, Estudiantes de La Plata con 26 y Estudiantes de Río Cuarto con 24.

A propósito, el León cayó ante Boca 2-0 y lleva cinco fechas sin ganar.

El Celeste, que no clasificó en el Apertura, tendrá por delante a Platense en Córdoba, visitará a Atlético de Rafaela y cerrará como local del puntero Independiente.

PERDIÓ INSTITUTO

En la zona A, Instituto perdió en Córdoba ante Vélez 2-0 y con 19 puntos, en la novena posición, quedó comprometido en su lucha por la clasificación.

En las últimas tres fechas jugará ante Atlético Tucumán en el norte del país, será local de San Lorenzo y terminará como visitante de Unión de Santa Fe.

En este grupo los primeros cuatro son por el momento Vélez con 27 puntos; River y Talleres con 26; Gimnasia de Mendoza con 25.

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo Belgrano ante Quilmes? Belgrano ganó 2 a 0 como visitante.

¿Quiénes anotaron los goles de Belgrano? Los goles fueron anotados por Amy Fleurilus y Julián Núñez.

¿Cuántos puntos tiene Independiente en la clasificación? Independiente tiene 36 puntos y es el líder de su grupo.

¿Dónde jugará Belgrano en sus próximos partidos? Belgrano jugará contra Platense en Córdoba, visitará a Atlético de Rafaela y cerrará como local ante Independiente.

¿Cómo le fue a Instituto en su último partido? Instituto perdió 2-0 ante Vélez en Buenos Aires.

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