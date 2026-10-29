Belgrano le ganó a Quilmes y depende de sí mismo para clasificar en reserva

La reserva de Belgrano superó como visitante a Quilmes 2 a 0 y a tres fechas del final de la etapa regular del Clausura del Torneo Proyección, quedó entre los primeros cuatro del grupo, en zona de clasificación a los playoffs, tras completarse la 15ª.

Amy Fleurilus y Julián Núñez anotaron los goles del equipo que dirige Norberto Fernández, se recuperó de la derrota contra Estudiantes de La Plata y alcanzó el cuarto puesto de la zona B, con 28 puntos, los mismos de Boca pero con peor diferencia de gol.

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GANÓOOOOO #BELGRANOOOOOO La #ReservaBelgrano le ganó a Quilmes 2 a 0, por la fecha 15 del #TorneoProyección. ? Amy Fleurilus y Julián Núñez. #DaleLaB https://t.co/94J4T8AQnU — Belgrano Juveniles (@BelgranoJuv) October 29, 2026

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Con tres fechas por jugar, Independiente es el líder y el único clasificado con 36 puntos; seguido por Lanús con 33; Boca 28 (+10) y Belgrano 20 (+3).

Luego vienen Riestra con 27, Estudiantes de La Plata con 26 y Estudiantes de Río Cuarto con 24.

A propósito, el León cayó ante Boca 2-0 y lleva cinco fechas sin ganar.

El Celeste, que no clasificó en el Apertura, tendrá por delante a Platense en Córdoba, visitará a Atlético de Rafaela y cerrará como local del puntero Independiente.

PERDIÓ INSTITUTO

En la zona A, Instituto perdió en Córdoba ante Vélez 2-0 y con 19 puntos, en la novena posición, quedó comprometido en su lucha por la clasificación.

En las últimas tres fechas jugará ante Atlético Tucumán en el norte del país, será local de San Lorenzo y terminará como visitante de Unión de Santa Fe.

En este grupo los primeros cuatro son por el momento Vélez con 27 puntos; River y Talleres con 26; Gimnasia de Mendoza con 25.