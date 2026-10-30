Mariano Sinito, el chico que lloró junto a Maradona: "Son familia ya para uno"

Mariano Sinito, el chico que protagonizó junto a Diego Maradona una de las escenas más emotivas del programa Agrandaditos, recordó aquel encuentro en una entrevista radial, en el día en que el astro hubiera cumplido 66 años. Aunque reconoció que se trata de un recuerdo que todavía lo conmueve profundamente, contó que durante mucho tiempo intentó dejarlo en un segundo plano. “Trato de pensarlo lo menos posible en esto, porque sigue siendo muy duro para uno”, expresó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

Sinito también habló de su pertenencia a la Iglesia Maradoniana, una comunidad que nació cuando Diego todavía estaba vivo y que, según explicó, tiene como uno de sus principales fundamentos homenajearlo y agradecerle por lo que significó para sus integrantes. “Nosotros siempre nos destacamos por cumplir algo que era los homenajes en vida. Se trata de recordar a Diego y de agradecerle a Diego, no ahora, sino desde hace ya varias décadas”, señaló. Además, describió al grupo como una comunidad de amigos unidos por una experiencia compartida: “Este tipo cambió nuestra vida”.

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Al repasar lo que le dejó esa pertenencia, destacó especialmente los vínculos personales que construyó desde su infancia. Los fundadores de la Iglesia Maradoniana, Hernán Amez y Alejandro Verón, son amigos de su padre y lo conocen desde que nació. “Son familia ya para uno. No son solamente amistades”, contó.

En ese sentido, comparó el fenómeno que genera Maradona con lo que sucede en una cancha de fútbol, donde personas desconocidas pueden abrazarse y compartir una misma emoción. También evocó las reacciones populares tras las muertes de Diego y del Indio Solari, con personas que se encontraron llorando juntas en las calles.

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Sin embargo, el recuerdo de aquella escena televisiva no siempre le trajo experiencias agradables. Sinito reveló que las reacciones negativas que recibió durante su infancia lo llevaron a ocultar que era el chico de Agrandaditos. “En su mayoría han sido negativas”, sostuvo. Recordó especialmente los cuestionamientos que enfrentó cuando iba a un colegio católico: mientras sus compañeros celebraban su participación en televisión, algunos adultos lo mandaban a confesarse o hablaban de herejía por la Iglesia Maradoniana. También mencionó los comentarios despectivos de quienes cuestionaban que hubiera llorado por Maradona. “Tenía 10, 11 años, no puedo hacer ese juicio de valor para con las personas”, recordó.

Consultado sobre qué le diría hoy a Diego si pudiera tenerlo enfrente, Sinito respondió con una palabra que sorprendió por su contundencia: “Perdón”.

Entrevista de Nicolás Brizzio.