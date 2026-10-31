Desarticulan banda narco en La Matanza: hallan granada y miles de dosis de drogas

Buenos Aires, 31 octubre (NA) -- En un operativo llevado a cabo en el partido bonaerense de La Matanza, las autoridades lograron desarticular una organización delictiva involucrada en la comercialización de drogas y en la usurpación de viviendas, utilizadas como puntos de venta y centros operativos. Durante la intervención, la Policía confiscó más de 3.000 dosis de estupefacientes, armas de fuego, chalecos antibalas y una granada activa, que fue desactivada por personal especializado.

La operación incluyó cinco allanamientos simultáneos, de los cuales cuatro se realizaron en distintos domicilios de La Matanza y uno en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, donde se encontraba el presunto líder de la organización, conocido como Claudio Nahuel Ledesma Blanco, alias "El Gendarme". Este individuo habría dirigido las operaciones desde su celda, enviando órdenes a sus subordinados.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos un hombre de 39 años y una mujer de 22, mientras que el interno quedó notificado como detenido e imputado en la causa. En su celda, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares con líneas activas y conexión de datos.

Según fuentes policiales, la investigación reveló que la banda ocupaba viviendas a través de amenazas con armas de fuego, con el objetivo de incrementar el patrimonio de su líder y convertir esos inmuebles en centros de almacenamiento y distribución de drogas.

Uno de los puntos de venta operaba en Ciudad Evita, conocido como "La Ventanita", donde los estupefacientes se vendían a través de una abertura, formando largas filas de compradores. El inmueble contiguo, también usurpado, servía como centro operativo y de custodia.

Durante los operativos, se encontraron 2.526 dosis de pasta base y 515 de cocaína, además de cinco millones de pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares. En cuanto al arsenal, se hallaron una escopeta calibre 12 cargada, una pistola ametralladora con numeración suprimida y tres pistolas marca Bersa, junto con municiones de varios calibres, equipos de comunicación tipo handy, y elementos para el corte y fraccionamiento de drogas.

Uno de los hallazgos más significativos ocurrió en la vivienda que funcionaba como centro operativo, donde los investigadores encontraron una granada activa. Debido al peligro que representaba, se interrumpió su manipulación y se solicitó la intervención de la Dirección de Explosivos de la Policía bonaerense, quienes aseguraron el área y desactivaron el artefacto.

Además, se incautaron dos chalecos antibalas con pedidos de secuestro por hurto y robo, así como una pechera con la inscripción "POLICÍA".

La investigación también estableció que Ledesma, de aproximadamente 30 años y oriundo del barrio Areco de Virrey del Pino, tenía antecedentes por delitos violentos. En 2016, fue detenido por un homicidio y es investigado por su posible vinculación con otros asesinatos, incluido el de un efectivo de la Comisaría de Virrey del Pino en 2015.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, Secretaría N° 11, bajo la supervisión de Leonardo Julián Cano, por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y el artículo 189 bis del Código Penal, relacionado con la tenencia y portación de armas y explosivos. Los aprehendidos se encuentran incomunicados y a disposición de la Justicia.