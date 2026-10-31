Conflicto en Ucrania: Drones atacan infraestructura energética y refinerías en Rusia

FOTO: Ucrania atacó la refinería Bashneft-Novoil en la ciudad de Ufá, en el suroeste de Rusia.

Buenos Aires, 31 octubre (NA) — Una nueva oleada de drones rusos atacó diversas instalaciones energéticas de Ucrania durante la madrugada y provocó graves interrupciones en el servicio eléctrico. La ofensiva afectó a cerca de 280.000 familias en las regiones de Kiev y Dnipropetrovsk, según informó este sábado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

A través de la aplicación Telegram, el mandatario denunció que "el mundo es testigo de cómo Rusia ataca deliberadamente infraestructuras civiles cada día" y reclamó mayor asistencia internacional para evitar que la escalada se extienda por Europa.

Por su parte, las fuerzas ucranianas respondieron de forma simultánea con un bombardeo dirigido al suroeste del territorio ruso, alcanzando la refinería Bashneft-Novoil en la ciudad de Ufá. Según reportó el canal independiente ruso Astra tras analizar imágenes de testigos, la planta de combustibles quedó en llamas tras el impacto.

Este ataque marcó la reanudación de las operaciones de Kiev contra el sector petrolero de Moscú, las cuales llevaban casi un mes suspendidas debido a las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para consolidar una tregua energética.

Cientos de drones ucranianos fueron derribados

El Ministerio de Defensa de Rusia informó en su parte matutino haber derribado un total de 433 drones ucranianos de largo alcance sobre 19 regiones de su territorio.

Pese a los sistemas de interceptación, el gobernador de la región fronteriza de Briansk, Yegor Kovalchuk, reportó a través de la red de mensajería MAX que el ataque de un dron kamikaze en la localidad de Klímovo provocó la muerte de dos civiles, un hombre y una mujer, y dejó a otras cinco personas heridas.