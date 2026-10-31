Irán lanza advertencia militar a EE.UU. ante posibles agresiones

Buenos Aires, 31 de octubre (NA)- El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, ha dado instrucciones a las Fuerzas Armadas del país para que respondan de manera inmediata y efectiva ante cualquier amenaza que provenga de Estados Unidos o Israel, sin restricciones geográficas.

En el marco de una cumbre celebrada el sábado con los altos mandos militares, Khamenei enfatizó que cualquier acto de agresión será respondido sin límites territoriales. Participaron del encuentro el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Alí Abdolahi, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, y el comandante en jefe del Ejército, el general de división Amir Hatami, según informó el portal oficial del líder.

Khamenei advirtió que, ante nuevos ataques, ya sean militares o terroristas, será la República Islámica la que determine el momento y las condiciones para poner fin al conflicto. En este contexto, ordenó la actualización de la lista de objetivos estratégicos, asegurando que todos los activos materiales e inmateriales de Estados Unidos e Israel estén al alcance del aparato militar iraní.

Durante la reunión, el general de división Alí Abdolahi presentó informes sobre la preparación de las tropas que están desplegadas en las costas del golfo Pérsico, así como en las zonas operativas del estrecho de Ormuz, el mar de Omán y las fronteras noroccidentales y surorientales. También destacó un aumento en la producción de municiones y armamento militar.

Estas declaraciones se producen en un clima de creciente tensión y especulaciones sobre nuevos bombardeos, especialmente con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos programadas para el próximo martes.

Además, en reuniones recientes con funcionarios como el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, la cúpula iraní ha reiterado que una salida negociada a la situación exige el cese total de las hostilidades en Oriente Medio, el levantamiento de las sanciones y el desbloqueo de activos financieros.