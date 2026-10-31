Marco Rubio aseguró que Estados Unidos no intervino en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que el Gobierno de Donald Trump no participó directamente en los preparativos para la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, aunque confirmó que Washington autorizó su ingreso al país norteamericano.

“Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país”, explicó Rubio durante una conferencia de prensa en Atlanta, Georgia, donde recibió a los ministros de Relaciones Exteriores del G20 para una reunión de dos días.

Sin embargo, el funcionario estadounidense marcó una diferencia entre la autorización de ingreso y la organización del traslado del dirigente brasileño. “El Gobierno de Estados Unidos no participó directamente” en los preparativos que Bolsonaro llevó adelante para abandonar Brasil, afirmó.

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La declaración se produjo en medio de los interrogantes políticos y diplomáticos que generó el recorrido del senador, quien salió de territorio brasileño, ingresó a la Argentina y posteriormente abordó un vuelo privado rumbo a Ecuador antes de continuar hacia Miami.

El recorrido de Flávio Bolsonaro: de Brasil a Estados Unidos vía Argentina

Según la información migratoria difundida, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, acompañado por su esposa y sus dos hijas.

Ese mismo día, a las 23.30, abordó un vuelo privado desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador. Desde allí continuó su viaje hacia Miami, donde se encuentra actualmente.

La Dirección Nacional de Migraciones argentina informó que el senador y su familia presentaron documentación válida y que no registraban impedimentos legales para ingresar al país.

Por su parte, la Casa Rosada sostuvo que Bolsonaro no tenía alertas internacionales ni restricciones registradas en los sistemas migratorios argentinos. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, señaló que esa fue la condición que permitió su ingreso al territorio nacional.

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La investigación judicial en Brasil y las consultas a la Argentina

La salida del senador se produjo en un contexto de tensión judicial en Brasil. El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, había ordenado la entrega de los pasaportes de Bolsonaro y le había prohibido abandonar el territorio brasileño en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.

La Policía Federal brasileña, por su parte, afirmó que no cuenta con un registro oficial de la salida del legislador.

El recorrido internacional también generó consultas diplomáticas entre Brasil y Argentina. El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, conocido como Itamaraty, convocó a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para solicitar información sobre una posible participación de funcionarios del Gobierno de Javier Milei en el traslado.

La reunión se realizó con João Marcelo Galvão de Queiroz, responsable del Departamento de Mercosur de la Cancillería brasileña. Según fuentes diplomáticas, el encuentro tuvo como objetivo recabar información y no constituyó una reprimenda ni una protesta formal.

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Una relación diplomática marcada por las tensiones

El episodio se produjo en un contexto de deterioro de los vínculos entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde agosto, ambos países mantienen sus relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios, luego de la salida de sus respectivos embajadores: Julio Bitelli, por Brasil, y Daniel Raimondi, por Argentina.

Las declaraciones de Rubio agregaron un elemento a la discusión sobre el traslado de Flávio Bolsonaro: Washington reconoció haber autorizado su ingreso, pero negó haber intervenido en la planificación de su salida de Brasil.

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