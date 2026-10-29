Santilli respaldó la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina: "No tenía impedimentos de Interpol"
El jefe de Gabinete aseguró que el procedimiento migratorio del senador brasileño hacia Estados Unidos se ajustó a la ley y que ningún organismo internacional había emitido alertas restrictivas.
29/10/2026 | 10:40Redacción Cadena 3
FOTO: Flávio Bolsonaro.
El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, defendió el procedimiento migratorio que habilitó la salida de la Argentina del senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien abandonó el país con rumbo a los Estados Unidos. Ante las consultas de la prensa, el funcionario nacional ratificó que la partida se ejecutó bajo los carriles legales habituales y enfatizó que no existían impedimentos vigentes por parte de la Interpol.
Las declaraciones del ministro se producen en el centro de la escena política, luego de que se confirmara que el legislador del país vecino realizara un desplazamiento que incluyó una escala previa en Ecuador antes de aterrizar en territorio norteamericano. Frente a las dudas sobre posibles restricciones judiciales o administrativas, Santilli fue categórico al sostener que las dependencias competentes obraron conforme a derecho.
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Documentación en regla y ausencia de alertas
Durante su contacto con los medios, el jefe de Gabinete descartó cualquier irregularidad en los controles fronterizos. “No tenía impedimentos de Interpol”, subrayó el funcionario al justificar por qué las autoridades migratorias no podían ni debían retener al dirigente.
En la misma línea, se detalló desde el Ejecutivo que tanto el ingreso como la posterior salida del senador brasileño se concretaron portando la documentación oficial correspondiente y sin registrar ningún tipo de alerta roja u orden de captura internacional activa que obstaculizara su libre circulación.
De este modo, el Gobierno nacional buscó despejar las controversias generadas en torno al operativo de salida, blindando el accionar de los organismos de control migratorio y ratificando que el procedimiento se atuvo estrictamente a los convenios internacionales y a la normativa interna vigente.
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Lectura rápida
¿Quién defendió el procedimiento migratorio?
Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros, defendió el procedimiento migratorio que permitió la salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro.
¿A dónde se dirigió Flávio Bolsonaro?
Flávio Bolsonaro se dirigió a los Estados Unidos tras realizar una escala en Ecuador.
¿Qué afirmó Santilli sobre la legalidad del procedimiento?
Santilli afirmó que la salida se ejecutó bajo los carriles legales habituales y que no había impedimentos de Interpol.
¿Qué documentación presentó Flávio Bolsonaro?
El senador brasileño presentó la documentación oficial correspondiente y no había alertas rojas ni órdenes de captura activa.
¿Cuál fue la finalidad de las declaraciones del Gobierno?
La finalidad fue despejar controversias y ratificar que el procedimiento se ajustó a los convenios internacionales y a la normativa interna vigente.