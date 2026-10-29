Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 29 de octubre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El número de sorteo 26600 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 29 de octubre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 6906, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Perro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6906

2° 7827

3° 7290

4° 7786

5° 2924

6° 1512

7° 6215

8° 7236

9° 9053

10° 8365

11° 9698

12° 6756

13° 3056

14° 6462

15° 7014

16° 2951

17° 4243

18° 3587

19° 3998

20° 8045