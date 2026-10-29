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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 29 de octubre.

El sorteo número 26600 de la quiniela nocturna se realizó el jueves 29 de octubre a las 21:00, destacando el número 6906 en la primera posición, representando a "A primera (Perro)".

29/10/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 26600 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 29 de octubre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 6906, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Perro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6906
2° 7827
3° 7290
4° 7786
5° 2924
6° 1512
7° 6215
8° 7236
9° 9053
10° 8365
11° 9698
12° 6756
13° 3056
14° 6462
15° 7014
16° 2951
17° 4243
18° 3587
19° 3998
20° 8045

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26600 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 29 de octubre a las 21:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 6906, que representa a "A primera (Perro)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en los medios de comunicación y plataformas de juegos de azar.

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