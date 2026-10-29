Liberan a Hernán Bloquero, el acosador de Homero Pettinato y 'La Reini' Gonnet
Hernán Bloquero fue dado de alta de un centro de salud mental. Los influencers solicitaron botones antipánico tras su liberación.
FOTO: Liberan a Hernán Bloquero, el acosador de Homero Pettinato y 'La Reini' Gonnet
Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- Hernán Claudio Di Carlos, conocido como 'Hernán Bloquero', ha recuperado su libertad tras haber permanecido en un centro de salud mental en Junín, donde fue internado tras varias denuncias de acoso hacia los influencers Homero Pettinato y Sofi 'La Reini' Gonnet.
Los profesionales a cargo de su tratamiento decidieron que Di Carlos, quien fue declarado inimputable, podría continuar con su tratamiento de manera ambulatoria. Esta decisión fue tomada recientemente y permitió su liberación, la cual fue autorizada por la jueza civil de Junín, María Fabiana Patiño.
Ante su salida, Pettinato y Gonnet han solicitado a la Justicia que se les proporcionen botones antipánico, ya que consideran que su seguridad podría estar en riesgo. La información sobre la liberación de Di Carlos no había sido comunicada a la Justicia porteña, lo que generó preocupación entre los afectados.
La entrega de los dispositivos de seguridad se acelerará para ambos influencers, como respuesta a la situación. Además, Di Carlos ha retomado su actividad en redes sociales, publicando un mensaje que dice: "Los haters (odiadores) son y serán siempre el mismo problema" y reafirmando su presencia en la calle.
En declaraciones anteriores, Pettinato había expresado su preocupación sobre la situación, afirmando que "amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo". También subrayó la importancia de que Di Carlos esté estabilizado y comprenda la gravedad de sus acciones, manifestando su máxima preocupación por Sofía, quien ha sido objeto de hostigamiento constante.
Lectura rápida
¿Quién es Hernán Bloquero?
Es Hernán Claudio Di Carlos, conocido por acosar a Homero Pettinato y Sofi Gonnet.
¿Qué ocurrió recientemente con él?
Fue liberado tras estar internado en un centro de salud mental en Junín.
¿Qué medidas solicitaron Pettinato y Gonnet?
Solicitaron botones antipánico por temor a su seguridad tras la liberación de Bloquero.
¿Cómo reaccionó la Justicia?
La Justicia porteña no fue informada de su liberación y acelerará la entrega de los botones antipánico.
¿Qué dijo Pettinato sobre la situación?
Expresó que amenazar de muerte es un delito grave y manifestó su preocupación por Sofía.
[Fuente: Noticias Argentinas]