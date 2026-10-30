Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 30 de octubre

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No se registran alertas meteorológicas vigentes para la ciudad de

Ahora

En este momento, el cielo ense encuentra con, la temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad es del 94%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa.

El clima hoy viernes 30 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 26°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con un viento suave que no superará los 3 m/s. La alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enseguirá variando. El sábado 31 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 30°, con lluvias ligeras. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, con lluvias moderadas. El lunes 2 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras. El martes 3 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 29°, con lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 4 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras.