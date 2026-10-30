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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 30 de octubre

Este viernes 30 de octubre, Rosario presenta un clima con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 14° y 26°. La humedad es alta y el viento sopla a 2 m/s desde el noroeste.

30/10/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: lluvias ligeras y temperaturas agradables para hoy

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la ciudad de Rosario.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra con lluvias ligeras, la temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad es del 94%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa.

El clima hoy viernes 30 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 26°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con un viento suave que no superará los 3 m/s. La alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Rosario seguirá variando. El sábado 31 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 30°, con lluvias ligeras. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, con lluvias moderadas. El lunes 2 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras. El martes 3 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 29°, con lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 4 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras.

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