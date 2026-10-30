Clima en Salta: cómo estará el tiempo este viernes 30 de octubre

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 30 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región deen este momento.

Ahora

En la actualidad, el estado del cielo enes de, con una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 13°, y la humedad se encuentra en un 92%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el sur (160°). La presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy viernes 30 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con una humedad alta que podría generar sensación de incomodidad. El viento será suave, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.

Pronóstico extendido

Lectura rápida ¿Cuál es el clima actual en Salta?

Se registran lluvias ligeras, con una temperatura de 13° y una humedad del 92%. ¿Qué temperaturas se esperan hoy?

La mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 25°. ¿Cómo estará el clima en los próximos días?

Se prevén lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 14° y 34° en los próximos días. ¿Qué condiciones de viento hay hoy?

El viento sopla a 2 m/s desde el sur, contribuyendo a un ambiente fresco. ¿Hay alertas meteorológicas en Salta?

No se registran alertas meteorológicas para la región en este momento.

Para los próximos días, el pronóstico indica que el sábado 31 de octubre la mínima será de 14° y la máxima de 28°, con lluvias ligeras. El domingo 1 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 31°, también con light rain. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 32°, manteniendo las lluvias ligeras. El martes 3 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 34°, con condiciones similares. Finalmente, el miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, continuando con el patrón de lluvia ligera.