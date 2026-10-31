Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este sábado 31 de octubre

Este sábado 31 de octubre, el clima en Mendoza se caracterizará por un ambiente agradable y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15° y 29°, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. La sensación térmica será de 18°, lo que indica un día cálido y confortable.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de few clouds, con una temperatura actual de 18°. La humedad se sitúa en un 52%, lo que contribuye a la sensación de calidez. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el norte, lo que añade frescura al ambiente.

Para el día de hoy, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 29°. La combinación de temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado hará de este sábado un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La presión atmosférica se mantiene en 1014 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el domingo 1 de noviembre la mínima será de 16° y la máxima de 26°, con posibilidad de light rain. El lunes 2 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 15° y 25°, con scattered clouds. Para el martes 3 de noviembre, se esperan mínimas de 18° y máximas de 24°, con un cielo de few clouds. Finalmente, el miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 25°, con broken clouds.