Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este sábado 31 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de light rain, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 73%. La visibilidad se encuentra en 9000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy sábado 31 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas de hasta 4 m/s. La humedad alta y las lluvias ligeras continuarán a lo largo del día, lo que podría afectar la sensación térmica.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. El domingo 1 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 32° con moderate rain. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 27° con light rain. Para el martes 3 de noviembre, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 34° con light rain. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 23° con moderate rain. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 23° con overcast clouds.