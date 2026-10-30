Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 30 de octubre

La cotización del dólar se ha convertido en un asunto de vital importancia para los argentinos, especialmente en contextos de alta inflación y restricciones cambiarias. Este viernes 30 de octubre de 2026, las distintas modalidades de cotización presentan cifras significativas que marcan las tendencias del mercado. El dólar oficial se encuentra ubicado en $1.510 para compra y $1.560 para venta, cifras que son tendencia entre quienes buscan operar a través de los canales legales.

El dólar blue, que representa el mercado paralelo y es utilizado por muchos argentinos debido a las restricciones existentes, cotiza en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. Esta diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue se ha mantenido notable en los últimos meses, reflejando la desconfianza de los inversores y ahorristas sobre la economía nacional.

Por su parte, el dólar mayorista se encuentra en $1.529 para la compra y $1.538 para la venta. Este tipo de cambio es crucial porque es utilizado en las transacciones entre bancos y grandes empresas, estableciendo así un parámetro para la economía formal.

Los precios del dólar bolsa y el dólar contado con liquidación también marcan niveles elevados, con un dólar bolsa a $1.564,80 de compra y $1.566,90 de venta, y un dólar contado con liquidación que asciende a $1.656,60 para compra y $1.657,10 para venta. Estos valores son utilizados por quienes operan en la Bolsa de Valores y buscan dolarizar sus ahorros.

Adicionalmente, el dólar cripto muestra un comportamiento similar, situándose en $1.650,36 para la compra y $1.657,53 para la venta, lo que refleja el auge de las criptomonedas en el panorama financiero nacional.

Por último, el dólar tarjeta, aplicable para los gastos realizados en el exterior, se ubica en $1.963 para compra y escalaría hasta $2.028 en venta, un costo que muchos argentinos deben considerar al planificar viajes u optar por compras internacionales.

En el contexto actual, múltiples factores influyen en el valor del dólar, desde la incertidumbre política hasta la situación económica mundial. La inflación continúa siendo un tema candente, y las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. y del Banco Central de Argentina son observadas de cerca por los operadores del mercado.