Caso $LIBRA: una fiscalía especializada apeló el sobreseimiento de Milei y pidió reabrir la causa

La causa $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo especializado en investigar delitos cometidos por funcionarios públicos, se presentó formalmente en el expediente y asumió el ejercicio de la acción penal para evitar el cierre de la investigación.

La fiscalía, encabezada por Sergio Rodríguez, apeló los sobreseimientos del presidente Javier Milei, su hermana Karina y los otros nueve acusados, dispuestos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi el viernes pasado.

La intervención de la PIA contradice la postura del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento de los imputados y desestimado la continuidad de la persecución penal.

En un escrito de 16 carillas, Rodríguez sostuvo que la investigación todavía no está agotada y cuestionó la decisión judicial por considerarla prematura. “A criterio de este organismo, la investigación del caso no se encuentra agotada, restando profundizar y realizar medidas de prueba”, planteó.

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La PIA busca reabrir la investigación

El organismo especializado solicitó al juzgado que reabra la causa para avanzar sobre aspectos que considera centrales en el lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda $LIBRA.

Además, presentó un recurso de apelación en subsidio. Esto significa que, si el juzgado rechaza el pedido de reapertura, la discusión podrá llegar a la Cámara Federal para que revise la decisión.

La presentación de la PIA fue impulsada a partir de un pedido del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Ambas organizaciones participan en el expediente como amicus curiae —amigos del tribunal— y habían reclamado que el organismo especializado asumiera directamente la persecución penal.

Las entidades consideraban que la intervención de la Procuraduría era necesaria para evitar el cierre definitivo de una investigación que, a su entender, todavía tenía medidas de prueba pendientes.

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Desde el CIPCE calificaron la decisión como un “paso fundamental” y remarcaron que está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y comprometen el interés de toda la sociedad.

Qué puede pasar con el expediente

La presentación de Rodríguez abre una nueva instancia en el expediente, que había quedado encaminado hacia el cierre después de que Taiano solicitara los sobreseimientos y Martínez de Giorgi hiciera lugar al planteo.

Ahora, el Juzgado Federal N° 8, a cargo interinamente del juez Daniel Rafecas, deberá resolver el pedido de la PIA para que se retome la investigación.

Si el planteo es rechazado, el recurso de apelación en subsidio permitirá que la Cámara Federal intervenga y analice si corresponde mantener el cierre o avanzar con nuevas medidas.

La Procuraduría sostiene que todavía hay aspectos por esclarecer y reclama una investigación exhaustiva y especializada. De esta manera, pese a los sobreseimientos dispuestos, el futuro judicial del caso $LIBRA vuelve a quedar abierto a una nueva revisión.

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