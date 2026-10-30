Newman se consagra como primer finalista del Top 14 de la URBA tras vencer a Alumni

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- Newman trabajó mucho pero venció por 25 a 20 a Alumni y es el primer finalista del Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) en La Catedral, en donde esperará por el vencedor del CASI ante Hindú.

El elenco de Benavídez fue de menor a mayor y remontó en el segundo tiempo para meterse en una final de Top 14 por tercera vez en su historia, tras ser campeón en 2025, y está a la espera de este sábado cuando se midan CASI e Hindú.

El arranque del partido tuvo a Newman como protagonista inicial ya que abrió el marcador mediante un penal ejecutado por Gonzalo Gutiérrez Taboada, sin embargo, Alumni respondió con rapidez a través de una jugada colectiva gestada por su tercera línea que culminó en el try de Ignacio Cubilla.

La dinámica de golpe por golpe continuó en el tramo de apertura dado que tras un kick profundo de Juan Bautista Daireaux, Santiago Marolda apoyó sobre la bandera izquierda para sumar a favor de los de Benavídez.

De forma inmediata, la escuadra de Tortuguitas contraatacó desde la salida: una acción de sus forwards combinada con un offload de Joaquín Díaz Luzzi permitió a Cubilla concretar su doblete de la noche.

Posteriormente, Bautista Canzani sumó tres puntos de penal para Alumni y aunque el ritmo ofensivo disminuyó hacia el final del primer tiempo por la firmeza defensiva de ambos planteles, una nueva patada de Canzani extendió la ventaja de los de Tortuguitas a dos dígitos antes del descanso.

En el complemento, la tónica del juego cambió sustancialmente ya que un try penal a favor de Newman, acompañado por la tarjeta amarilla que el árbitro Mauro Rossi mostró a Bautista Vidal, complicó el panorama defensivo de Alumni.

El trámite se volvió friccionado y con imprecisiones en el manejo de la ovalada cuando Canzani erró su primer envío a los postes para estirar la diferencia y, minutos más tarde, Miguel Prince recibió una amonestación tras un contacto alto sobre Santiago Montagner.

A pesar de la inferioridad numérica temporal, un penal de Gutiérrez Taboada decretó el empate transitorio cuando a cinco minutos del final, Fermín Perkins apoyó sobre la punta derecha el try decisivo de la victoria bordó, el cual fue ratificado tras la revisión del TMO.

La solidez defensiva de Newman en las formaciones de lineout durante los instantes finales aseguró la victoria y el boleto decisivo hacia el partido por el título.