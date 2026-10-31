Un sistema estelar cercano podría albergar planetas habitables a solo 16 años luz de la Tierra

Un sistema estelar ubicado a solo 16 años luz de la Tierra ha desconcertado a los astrónomos durante más de 170 años. Recientemente, investigadores de la Universidad de Michigan descubrieron una explicación sorprendente para una señal que anteriormente sugería la existencia de un gigante planetario. Aunque el hallazgo descarta ciertos planetas masivos, también ayuda a acotar la búsqueda de mundos más pequeños que podrían albergar vida.

El estudio se centró en el sistema binario 70 Ophiuchi AB, donde dos estrellas orbitan entre sí. Utilizando un análisis excepcionalmente sensible, los científicos buscaron planetas tan masivos como Júpiter o más grandes, pero en lugar de encontrar uno, determinaron que tales planetas no existen en las regiones que examinaron.

Este resultado, aunque inicialmente podría parecer decepcionante, representa un avance significativo. Los investigadores llevaron a cabo la búsqueda más sensible de planetas gigantes en este sistema particular, utilizando un enfoque que no estaba destinado a detectar mundos más pequeños. De este modo, se deja abierta la posibilidad de que otros planetas aún no descubiertos existan.

Entre estas posibilidades se encuentran planetas del tamaño de Saturno o más pequeños, incluidos mundos rocosos que podrían encontrarse dentro de la zona habitable del sistema. Esta es la región alrededor de una estrella donde las temperaturas podrían permitir que el agua líquida permanezca en la superficie de un planeta, siempre que tenga condiciones atmosféricas adecuadas. Dado que el agua líquida es esencial para la vida tal como la conocemos, estos mundos son especialmente interesantes para los astrónomos que buscan vida más allá de la Tierra.

Un misterio planetario que data de 1855

El misterio que rodea a 70 Oph AB comenzó mucho antes de la búsqueda moderna de planetas. En 1855, el astrónomo británico William Jacob propuso que el sistema contenía un planeta, convirtiéndolo en el primer sistema estelar en albergar un candidato a exoplaneta propuesto oficialmente. Su afirmación fue eventualmente rechazada, pero la posibilidad de planetas no descubiertos continuó intrigando a los astrónomos durante generaciones.

"Es una mezcla de decepción y emoción", comentó Yiting Li, investigador postdoctoral en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Michigan. "Descubrimos que no hay un planeta del tamaño de Júpiter, pero también estamos abriendo el último capítulo de este sistema histórico".

A diferencia de nuestro sistema solar, que tiene solo una estrella, aproximadamente la mitad de todos los sistemas estelares en la Vía Láctea contienen al menos dos. Estos sistemas estelares múltiples ofrecen oportunidades valiosas para investigar cómo se forman los planetas, cómo cambian con el tiempo y cómo podrían desarrollar condiciones adecuadas para la vida.

Futuras misiones de la NASA podrían buscar mundos más pequeños

Conocer qué planetas están ausentes puede ser tan valioso como descubrir nuevos. Al eliminar ciertas posibilidades, los investigadores han proporcionado información que podría hacer que futuras búsquedas sean más eficientes y ayudar a los astrónomos a enfocarse en planetas que aún están al alcance de los próximos observatorios.

"El nuevo límite nos permite diseñar estrategias de búsqueda óptimas en el futuro", afirmó Michael Meyer, coautor del estudio y presidente del departamento de astronomía de la Universidad de Michigan. "De hecho, la Universidad de Michigan forma parte de un equipo que estudia una misión espacial llamada SHERA, que se centrará en sistemas binarios, siendo este sistema uno de los pocos objetivos. 70 Oph AB será sin duda un objetivo de misiones emblemáticas, como el Observatorio de Mundos Habitables de la NASA".

Estas misiones podrían ayudar a los científicos a estudiar planetas más pequeños que las observaciones actuales aún no pueden detectar o caracterizar. Los planetas rocosos son objetivos especialmente importantes porque ofrecen la posibilidad de entornos similares a la Tierra, aunque encontrar uno en una zona habitable no establecería por sí mismo que la vida existe allí.

Los científicos descubren la verdadera fuente de un misterioso movimiento estelar

La investigación reunió a científicos de más de una docena de instituciones, incluido el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y IPAC del Instituto Tecnológico de California. Su análisis descartó planetas con masas iguales o mayores que las de Júpiter en partes específicas del sistema. Alrededor de 70 Oph A, no se encontraron tales planetas dentro de 5 unidades astronómicas. Alrededor de 70 Oph B, fueron excluidos dentro de media unidad astronómica.

Estos límites resolvieron una pregunta que había persistido a pesar de observaciones cada vez más avanzadas. Aunque la afirmación original de William Jacob de 1855 no resistió el examen posterior, las mediciones recolectadas durante los siguientes 171 años nunca eliminaron completamente la posibilidad de planetas gigantes en las regiones internas del sistema.

Una pista particularmente desconcertante involucró cambios en la velocidad radial de las estrellas, que describe qué tan rápido un objeto se mueve hacia o desde la Tierra. Los astrónomos pueden utilizar estos cambios para buscar planetas porque la gravedad de un planeta en órbita hace que su estrella anfitriona se mueva ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Este sutil movimiento produce un "movimiento oscilante" detectable en las mediciones de la luz de la estrella.

Durante años, las observaciones de 70 Oph AB revelaron un movimiento oscilante que podría haberse explicado por un planeta del tamaño de Júpiter. Sin embargo, la nueva investigación apunta a una causa diferente.

Para investigar, el equipo combinó aproximadamente un siglo de mediciones históricas con nuevas observaciones de dos telescopios importantes: el telescopio Magellan Clay de 6.5 metros en el Observatorio Las Campanas en Chile y el telescopio Harlan J. Smith de 2.7 metros en el Observatorio McDonald en Texas.

El análisis resultante fue lo suficientemente sensible como para distinguir la señal planetaria aparente de los cambios que ocurren en las propias estrellas. Los investigadores concluyeron que las variaciones en la actividad superficial estelar a lo largo del tiempo, más que la influencia gravitacional de un planeta gigante, eran responsables del misterioso movimiento oscilante.

"Yiting reunió una cantidad absolutamente enorme de datos de todo el mundo y exploró cuidadosamente todas las posibilidades", dijo Meyer. "Es una lección cautelar sobre cómo la actividad estelar puede imitar señales de planetas utilizando la velocidad radial".

La búsqueda de planetas ocultos está lejos de haber terminado

A pesar de haber descartado planetas gigantes en las regiones encuestadas, los hallazgos no significan que 70 Oph AB esté libre de planetas. Planetas más pequeños aún podrían orbitar cualquiera de las estrellas, y el sistema sigue siendo un destino prometedor para futuras observaciones.

Los resultados ilustran un desafío importante en la búsqueda de planetas más allá de nuestro sistema solar. Las estrellas no son objetos perfectamente estables, y los cambios en su actividad pueden producir señales que se asemejan a las creadas por planetas en órbita. Separar estos efectos es esencial para identificar exoplanetas genuinos, particularmente mundos rocosos más pequeños.

Para 70 Oph AB, el último descubrimiento representa un progreso más que una respuesta definitiva. Los científicos ahora tienen una imagen más clara de lo que el sistema no contiene, junto con mejor información para determinar dónde buscar a continuación.

"El estudio establece un límite superior, no una prohibición, sobre los planetas", dijo Li. "Dado lo prevalentes que son los planetas en nuestro universo y en la Vía Láctea, apostaría a que encontraremos otros planetas allí".

El financiamiento adicional para la investigación fue proporcionado por la Heising-Simons Foundation.