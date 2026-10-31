Hindú se impone ante CASI y se clasifica para la final del URBA Top 14 contra Newman

Buenos Aires, 31 octubre (NA) -- Hindú derrotó 16 a 12 a CASI en La Catedral por la segunda semifinal del URBA Top 14, tras un gran trabajo defensivo en el segundo tiempo, y se clasificó a la gran final del torneo, instancia en la que se enfrentará a Newman.

El encuentro, disputado ante un gran marco de público en San Isidro, estuvo marcado por la extrema paridad y se definió gracias a la enorme solidez defensiva del conjunto de Don Torcuato en los minutos finales.

Desde el inicio, el trámite cumplió con las previsiones: ambos conjuntos optaron por la cautela y así evitaron asumir riesgos innecesarios para priorizar el estudio del rival antes de buscar espacios.

Durante los primeros 25 minutos, el marcador se movió exclusivamente a través de la precisión de los pateadores, ya que dos penales convertidos por Bautista Farisé y uno de Juan Akemaier —quien además falló un segundo intento— establecieron un parcial cerrado de 6 a 3 favorable al elenco visitante.

El quiebre de la etapa inicial llegó cuando Juan Bautista Torres Obeid recibió una tarjeta amarilla y, con superioridad numérica, Hindú aceleró las acciones, rompió la línea defensiva rival y generó la jugada para que Santino Amaya apoyara el primer try del partido para estirar la diferencia.

A pesar de sus dificultades para avanzar en el terreno de juego, CASI logró descontar antes del descanso por intermedio de Akemaier y dejó el score 13 a 6 al término de los primeros cuarenta minutos.

En el complemento, la fricción y el cierre de espacios se intensificaron, por lo que CASI comenzó con el descuento rápido mediante un nuevo acierto a los palos de su fullback y amagó con una remontada.

Sin embargo, la defensa de Hindú emergió como el pilar fundamental del triunfo y, pese a sufrir una tarjeta amarilla a Farisé que lo dejó temporalmente con un jugador menos, el equipo de Don Torcuato blindó su ingoal y resistió los constantes embates de La Academia, que desperdició múltiples oportunidades de marcar a pocos metros de la línea de anotación.

A falta de diez minutos para el cierre, un intercambio de penales acertados por ambos pateadores fijó el marcador definitivo de 16 a 12.

En el tramo final, el trámite fue un monólogo de intentos del CASI, que chocó una y otra vez contra un muro defensivo impenetrable.

Hindú sufrió hasta el pitazo final, abrochó un triunfazo histórico en condición de visitante y ahora se alista para definir el título del URBA Top 14 frente a Newman.