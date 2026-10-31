Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 31 de octubre.

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El número de sorteo 13073 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 31 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6869, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Vicios).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6869

2° 8784

3° 1106

4° 3944

5° 1585

6° 4924

7° 0814

8° 5861

9° 8821

10° 5686

11° 0114

12° 2483

13° 8169

14° 2222

15° 2853

16° 1901

17° 5639

18° 8295

19° 5240

20° 8838