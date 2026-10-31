Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 31 de octubre.
El sorteo número 13073 de la Quiniela Turista se realizó el sábado 31 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6869, que se interpreta como "A primera (Vicios)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13073 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 31 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6869, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Vicios).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6869
2° 8784
3° 1106
4° 3944
5° 1585
6° 4924
7° 0814
8° 5861
9° 8821
10° 5686
11° 0114
12° 2483
13° 8169
14° 2222
15° 2853
16° 1901
17° 5639
18° 8295
19° 5240
20° 8838
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13073 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 31 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 6869.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Vicios)".
¿Cuáles son los otros números?
Los otros números son 8784, 1106, 3944, entre otros.