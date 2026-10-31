Alerta amarilla por tormentas y lluvias en Córdoba y otras siete provincias

FOTO: Alerta por tormentas en distintas regiones del país. (Foto: NA/Archivo)

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afecta a Córdoba, San Luis y sectores de otras seis provincias. El aviso anticipa lluvias intensas en períodos cortos, posible caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

Según la actualización difundida este sábado a las 05.48, la advertencia también abarca sectores de La Rioja, Neuquén, La Pampa, Río Negro y San Juan, además de casi la totalidad de Mendoza.

En el área bajo alerta se esperan lluvias y tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. Los acumulados previstos se ubican entre los 20 y los 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

El organismo también emitió una alerta amarilla por lluvias para el suroeste de Santa Cruz, que incluye la zona de El Calafate.

En ese sector de la Patagonia se prevén precipitaciones de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 30 milímetros, que también podrían superarse de manera local.

Para las regiones de mayor elevación del área santacruceña bajo alerta, el SMN indicó que las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezcladas.

-