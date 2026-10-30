Presupuesto 2027: las principales partidas que proyecta Santa Fe para el próximo año

El proyecto contempla recursos por $18,88 billones y destina partidas millonarias a seguridad, educación, salud e infraestructura. Además, establece que el 100% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural se destinará a obras para el sector agropecuario.

El Gobierno de Santa Fe presentó este viernes el proyecto de Presupuesto 2027, que prevé recursos por $18,88 billones, gastos por $18,87 billones y un resultado financiero positivo de $919 millones. La iniciativa plantea mantener el equilibrio de las cuentas públicas y contempla un ahorro corriente de aproximadamente $2,27 billones, que permitirá financiar una parte sustancial de las inversiones previstas para el próximo año.

Durante la presentación, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, explicó que el 93% del ahorro corriente se destinará a financiar gastos de capital, que ascienden a $2,45 billones. Ese monto comprende obras públicas, infraestructura y adquisición de equipamiento.

Entre las principales partidas proyectadas se encuentran $3,98 billones para educación, cultura y deporte; $2,34 billones para seguridad; $1,80 billones para salud; $2,13 billones para obras públicas y $1,92 billones para infraestructura productiva.

El proyecto también incorpora previsiones macroeconómicas para 2027. En su elaboración se tomó como referencia un crecimiento de la actividad económica del 4%, una inflación promedio anual del 21,1% y una variación interanual de precios del 18% para diciembre del próximo año. Además, se estimó un tipo de cambio de $1.847,60 por dólar para el cierre de 2027.

Uno de los puntos destacados de la propuesta es la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (FIAS), que funcionará dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. A través de este mecanismo, la totalidad de los recursos que ingresen a la Provincia por el Impuesto Inmobiliario Rural tendrá como destino específico el financiamiento de infraestructura para el sector agropecuario.

La medida implica que esos fondos deberán aplicarse a obras vinculadas con las necesidades productivas, entre ellas la reparación y el mantenimiento de caminos rurales. Según explicó Olivares, el objetivo es que los recursos tengan una afectación exclusiva y puedan ser monitoreados por distintos actores del sector.

Otro de los aspectos incluidos en la presentación fue la situación de la deuda provincial. De acuerdo con los datos expuestos por el ministro, entre diciembre de 2023 y el 30 de octubre de 2026 se cancelaron obligaciones por $338.844 millones. Además, se proyecta que el monto acumulado de deuda cancelada alcance los $568.370 millones hacia diciembre de 2027.

Olivares también indicó que la Provincia utilizó el 37% del monto de endeudamiento que tenía autorizado. En la exposición se mencionaron, además, las evaluaciones de las calificadoras internacionales Fitch Ratings y Moody's, que destacaron aspectos vinculados al cumplimiento de las obligaciones financieras y al nivel de endeudamiento provincial.

El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ahora atravesar el tratamiento legislativo correspondiente. Su aprobación definirá el marco de recursos y gastos con el que Santa Fe funcionará durante el próximo ejercicio, así como la distribución efectiva de las partidas destinadas a las distintas áreas del Estado.