Confirmaron un bono de $70.000 para jubilados y pensionados: cómo se pagará en noviembre
El refuerzo se acreditará automáticamente junto con los haberes y podrá cobrarse de forma total o proporcional. Según lo informado, quienes perciben la mínima recibirán al menos $514.000 netos de bolsillo.
31/10/2026 | 09:47Redacción Cadena 3
FOTO: Bono de 70.000 pesos para jubilados en noviembre
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Panorama Federal
El Gobierno confirmó el pago de un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre, como complemento del haber mensual actualizado por el mecanismo de indexación.
El acceso al refuerzo de emergencia estará sujeto a los requisitos económicos ratificados por el organismo previsional. Según corresponda, los beneficiarios podrán percibir el monto completo o una suma proporcional.
La acreditación se realizará de manera automática en las cuentas bancarias de la Seguridad Social, junto con los haberes de noviembre.
De acuerdo con la información difundida, el complemento garantizará que los jubilados que perciben el haber mínimo cobren al menos $514.000 netos de bolsillo durante ese mes.
Informe de Mauricio Conti.
Lectura rápida
¿Qué bono se confirmó? Se confirmó un bono de 70.000 pesos para jubilados y pensionados.
¿Quién lo anunció? El gobierno anunció el bono.
¿Cuándo se abonará? Se abonará en noviembre.
¿Dónde se depositará? Se depositará en las cuentas bancarias de la Seguridad Social.
¿Por qué se implementa esta medida? Para garantizar que ningún jubilado que perciba la mínima cobre menos de 514.000 pesos netos de bolsillo.