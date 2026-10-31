Confirmaron un bono de $70.000 para jubilados y pensionados: cómo se pagará en noviembre

FOTO: Bono de 70.000 pesos para jubilados en noviembre

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El Gobierno confirmó el pago de un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre, como complemento del haber mensual actualizado por el mecanismo de indexación.

El acceso al refuerzo de emergencia estará sujeto a los requisitos económicos ratificados por el organismo previsional. Según corresponda, los beneficiarios podrán percibir el monto completo o una suma proporcional.

La acreditación se realizará de manera automática en las cuentas bancarias de la Seguridad Social, junto con los haberes de noviembre.

De acuerdo con la información difundida, el complemento garantizará que los jubilados que perciben el haber mínimo cobren al menos $514.000 netos de bolsillo durante ese mes.

Informe de Mauricio Conti.