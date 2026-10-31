En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Conrado Vicens

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

Confirmaron un bono de $70.000 para jubilados y pensionados: cómo se pagará en noviembre

El refuerzo se acreditará automáticamente junto con los haberes y podrá cobrarse de forma total o proporcional. Según lo informado, quienes perciben la mínima recibirán al menos $514.000 netos de bolsillo.

31/10/2026 | 09:47Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Bono de 70.000 pesos para jubilados en noviembre

FOTO: Bono de 70.000 pesos para jubilados en noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Confirmaron un bono de $70.000 para jubilados y pensionados: cómo se pagará en noviembre

    Panorama Federal

    Episodios

El Gobierno confirmó el pago de un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre, como complemento del haber mensual actualizado por el mecanismo de indexación.

El acceso al refuerzo de emergencia estará sujeto a los requisitos económicos ratificados por el organismo previsional. Según corresponda, los beneficiarios podrán percibir el monto completo o una suma proporcional.

La acreditación se realizará de manera automática en las cuentas bancarias de la Seguridad Social, junto con los haberes de noviembre.

De acuerdo con la información difundida, el complemento garantizará que los jubilados que perciben el haber mínimo cobren al menos $514.000 netos de bolsillo durante ese mes.

Informe de Mauricio Conti.

Lectura rápida

¿Qué bono se confirmó? Se confirmó un bono de 70.000 pesos para jubilados y pensionados.

¿Quién lo anunció? El gobierno anunció el bono.

¿Cuándo se abonará? Se abonará en noviembre.

¿Dónde se depositará? Se depositará en las cuentas bancarias de la Seguridad Social.

¿Por qué se implementa esta medida? Para garantizar que ningún jubilado que perciba la mínima cobre menos de 514.000 pesos netos de bolsillo.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf