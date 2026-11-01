Flores, tras el empate de Instituto: "Estoy convencido de que este resultado nos va a hacer bien"

El empate 3-3 de Instituto ante Estudiantes en La Plata dejó sensaciones encontradas en el equipo cordobés. La Gloria llegó a tener una ventaja de tres goles y superioridad numérica, pero no pudo sostenerla y terminó repartiendo puntos en un partido de alto voltaje por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Después del encuentro, el entrenador Diego Flores analizó lo sucedido y destacó tanto la capacidad de su equipo para dominar a un rival de jerarquía como la necesidad de mantener la concentración durante los 90 minutos.

“Estoy convencido de que es un resultado que, lejos de hacernos mal, nos va a hacer bien”, aseguró el técnico en conferencia de prensa. Y agregó que el empate debe funcionar como un llamado de atención ante el nivel de exigencia que tendrá la próxima instancia del campeonato.

Flores también reconoció el mérito de Estudiantes, que presentó un equipo de jerarquía y logró reaccionar pese a jugar con diez futbolistas durante buena parte del segundo tiempo.

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La jerarquía de Estudiantes y el análisis del partido

El entrenador consideró que la jerarquía individual y colectiva del Pincha fue un factor determinante para explicar la remontada. Incluso destacó que el conjunto platense presentó una formación muy cercana a la que podría utilizar en la final de la Copa Libertadores.

“Creo que la jerarquía del rival es el principal fundamento. Hoy Estudiantes puso el equipo de gala, que creo que se va a mover poco del equipo que va a poner en la final de la Copa”, sostuvo.

Al reconstruir el desarrollo del encuentro, Flores explicó que Instituto había controlado las acciones durante la primera etapa y que logró ampliar la diferencia rápidamente en el complemento.

“En el primer tiempo no recibimos una situación en contra, hicimos el gol, lo defendimos muy bien y creo que tuvimos una más. Fue un partido que cerramos muy bien”, analizó.

Sobre el segundo tiempo, señaló que el objetivo era ampliar la ventaja y que el equipo consiguió hacerlo con rapidez. Sin embargo, el descuento de Estudiantes modificó el desarrollo.

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“Herimos rápido, herimos por dos y todo indicaba que Estudiantes estaba en ese momento entre protegerse de más goles y encontrar un gol. Encuentra un gol y cambia la dinámica del partido”, explicó.

Para Flores, a partir de allí el Pincha pudo aprovechar sus recursos ofensivos, ocupar espacios y generar peligro tanto con asociaciones como con ataques más directos.

“En ese momento no querés defender y el rival tiene jerarquía para ir copando espacios, para asociar, para dañar en largo o en corto y para cambiar de lado. Fijate todas las variantes que mostró Estudiantes con diez hombres”, destacó.

También valoró los ingresos de los suplentes del equipo platense, a quienes definió como parte de un plantel de jerarquía.

“Hasta el 3-0 fuimos ampliamente dominadores”

Consultado sobre cómo se neutraliza a un rival de esas características, Flores señaló que la respuesta está en la concentración, el orden táctico y el esfuerzo colectivo.

“Tenés que estar muy concentrado, ser muy táctico, correr, posicionarte y reposicionarte. Creo que eso lo hicimos en una buena fase del partido”, explicó.

El técnico también utilizó los tiempos del encuentro para describir el contraste entre el dominio de ambos equipos: “Hasta el 3-0 fuimos ampliamente dominadores, con 60 minutos de juego, y fuimos ampliamente dominados en los otros 30. Nosotros nos tomamos 60 minutos para hacer tres goles; ellos, 30.”

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De todos modos, consideró que Estudiantes tuvo méritos para alcanzar la igualdad, del mismo modo que Instituto había hecho lo suficiente para quedarse con la victoria.

“Creo que tuvieron mucho mérito para empatar, merecieron empatar, como también nosotros merecimos ganarlo. Termina siendo un resultado justo por cómo se desenvuelve el partido”, evaluó.

El empate como advertencia antes de los playoffs

Flores reconoció que una victoria por tres o cuatro goles habría generado otro clima alrededor del equipo, pero consideró que ese escenario podría haber ocultado aspectos que Instituto necesita corregir.

“Si nos hubiéramos ido a Córdoba con un 3-0 o un 4-0, que podría haber sido factible, no tengo dudas de que el mar de halagos y llamados hubiera sido mucho mayor que el que viene sucediendo”, reflexionó.

El entrenador recordó que Instituto viene de conseguir la clasificación y que las últimas semanas representaron avances importantes para el grupo.

“Venimos de clasificar, cada semana es un logro. Cada semana ha sido un logro de las últimas cuatro semanas. Hoy, si bien el punto es muy importante para nosotros, aunque veníamos a buscar los tres puntos, este empate de 3-0 a 3-3 es un buen llamado de atención”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el equipo está entrando en una etapa del campeonato en la que deberá enfrentar rivales de mayor jerarquía y no podrá permitirse desconcentraciones.

“Creo que este resultado nos da las dos cosas. Nos da que podemos, que tenemos los recursos para dominar a un rival de este tipo de jerarquía. Y, por otro lado, que no podés aflojar un segundo, porque te pasa esto o te pasa lo que le pasó a Racing con Boca”, afirmó.

Cuando le preguntaron si predominaba la bronca por haber dejado escapar la victoria o la tranquilidad por el rendimiento, eligió una palabra para resumir su mensaje: “Aceptación”.

“Estoy convencido de que es un resultado que, lejos de hacernos mal, nos va a hacer bien. Apenas vayan pasando los días, nos vamos a dar cuenta de este mensaje”, insistió.

El elogio de Flores para Alex Luna

Por último, el entrenador se refirió al rendimiento de Alex Luna, uno de los futbolistas destacados de Instituto en el encuentro y protagonista de dos asistencias de gol.

“Terminó bien, hizo un gran esfuerzo y estuvo tranquilo. Creo que resolvió muchas situaciones que ayudaron al equipo a protagonizar”, señaló.

Flores valoró especialmente su participación en ataque, pero también su aporte en la construcción del juego y el cuidado de la pelota.

“Le cayeron dos asistencias de gol, asistió dos veces para el gol. Y no solamente eso, sino que creo que cuidó bien la pelota, fue simple en su juego y exigió a la defensa rival”, destacó.

El técnico cerró con una valoración general del rendimiento colectivo y reconoció las dos sensaciones que dejó el encuentro: “Contento. Creo que Alex y todos en general hicieron un gran partido. Con ese saborcito amargo de que se nos escapa la victoria, pero con el otro sabor que es lo que describí en la conferencia”.

Instituto sigue como líder de la Zona A y se prepara para cerrar la fase regular ante Newell's en Alta Córdoba. El empate en La Plata dejó un punto importante, pero también una advertencia que Flores pretende que el plantel incorpore antes de afrontar los playoffs.

Informe de Mario Celedón.