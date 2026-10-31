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Una mañana para todos Notas

Murió una joven de 25 años en Córdoba tras caer de su moto e impactar con el guardarrail

Ocurrió este sábado a la mañana en la colectora de avenida Circunvalación.

31/10/2026 | 10:57Redacción Cadena 3

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Murió una joven de 25 años en Córdoba, tras sufrir un accidente vial este sábado a la mañana en la colectora de avenida Circunvalación, en la intersección con el puente que cruza desde avenida del Piamonte.

Las primeras informaciones proporcionadas por la policía indican que la joven perdió el control de su moto, cayó e impactó contra el guardarrail, lo que resultó en su fallecimiento. Por el momento, se descarta la participación de otro vehículo en el accidente, ya que la mujer viajaba sola en el rodado.

El accidente se produjo en una de las rotondas cercanas a la entrada al Parque del Chateau. La motocicleta transitaba en dirección desde Tropezón hacia el Kempes en la colectora del anillo externo. 

Las causas del accidente se encuentran bajo investigación.

El personal de Policía Judicial trabaja en la escena del accidente, lo que provoca un corte total de la colectora a la altura del puente de la avenida del Piamonte y avenida Circunvalación. Mientras tanto, el tránsito por avenida de circunvalación se mantiene normal.

Las escenas en el lugar son de profundo dolor, ya que amigos y familiares de la víctima llegan para despedirla en un momento trágico.

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Informe de Fernando Barrionuevo.

Lectura rápida

¿Quién murió en el accidente? Una joven de 25 años en Córdoba.

¿Cuándo ocurrió el accidente? Este sábado a la mañana.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la colectora de avenida Circunvalación, en la intersección con el puente de avenida del Piamonte.

¿Cómo sucedió el accidente? La joven perdió el control de su moto, cayó e impactó contra el guardarrail.

¿Por qué se investiga el accidente? Las causas del accidente se encuentran bajo investigación.

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