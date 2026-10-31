En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Riestra vs. Talleres

Argentina

En vivo

La Previa

Raúl Monti

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Almirante Brown

Mendoza

En vivo

Los 40 de la Heat

Fernando Varea

En vivo

Fiesta Popular

Nadia Cabrera

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Los Nombradores del Alba y Don Argañaraz la rompieron en "Modo Folclore"

Los grupos estuvieron en el programa de folclore de Cadena 3 y tocaron sus canciones clásicas. Mirá el programa completo.

31/10/2026 | 15:01Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Los Nombradores del Alba y Don Argañaraz la rompieron en

FOTO: Los Nombradores del Alba y Don Argañaraz la rompieron en "Modo Folclore".

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

En el quinto capítulo de Modo folclore, Los Nombradores del Alba y Don Argañaraz demostraron en el programa lo que mejor saben hacer: música.

Además de hablar de la historia y el desarrollo de la banda, Los Nombradores deleitaron a la audiencia de Cadena 3 con distintos clásicos como "Tormenta de vino", "El nono Luigi", "Jamás" y "Tocamelo una chacarera". 

Por su parte, para finalizar Modo folclore, el espacio que convoca a artistas consagrados y voces emergentes, Don Argañaraz cerró el programa con música en vivo: tocaron su reciente colaboración con Raly Barrionuevo, titulada "Bichitos de luz", y cerraron con "Los sentires de mi pueblo". 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué se presentó en el quinto capítulo de Modo folclore?
Se presentaron Los Nombradores del Alba y Don Argañaraz, quienes realizaron música en vivo.

¿Quiénes fueron los artistas destacados en el programa?
Los artistas destacados fueron Los Nombradores del Alba y Don Argañaraz.

¿Cuándo se emitió el quinto capítulo de Modo folclore?
El quinto capítulo de Modo folclore se emitió recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se presenta el programa Modo folclore?
El programa se presenta en Cadena 3.

¿Cómo cerró Don Argañaraz el programa?
Don Argañaraz cerró el programa tocando su colaboración con Raly Barrionuevo y finalizó con "Los sentires de mi pueblo".

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf