Los Nombradores del Alba y Don Argañaraz la rompieron en "Modo Folclore"
Los grupos estuvieron en el programa de folclore de Cadena 3 y tocaron sus canciones clásicas. Mirá el programa completo.
31/10/2026 | 15:01Redacción Cadena 3
FOTO: Los Nombradores del Alba y Don Argañaraz la rompieron en "Modo Folclore".
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En el quinto capítulo de Modo folclore, Los Nombradores del Alba y Don Argañaraz demostraron en el programa lo que mejor saben hacer: música.
Además de hablar de la historia y el desarrollo de la banda, Los Nombradores deleitaron a la audiencia de Cadena 3 con distintos clásicos como "Tormenta de vino", "El nono Luigi", "Jamás" y "Tocamelo una chacarera".
Por su parte, para finalizar Modo folclore, el espacio que convoca a artistas consagrados y voces emergentes, Don Argañaraz cerró el programa con música en vivo: tocaron su reciente colaboración con Raly Barrionuevo, titulada "Bichitos de luz", y cerraron con "Los sentires de mi pueblo".
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Tercer programa. Francisco Benítez cantó en "Modo Folclore" y reveló el lado oscuro de ganar "La Voz Argentina"
El artista visitó el programa de folclore de Cadena 3 y habló de todo: desde su presente hasta cómo su historia con la tartamudez. Y deleitó a todos con su increíble voz. En la nota, el programa.
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Lectura rápida
¿Qué se presentó en el quinto capítulo de Modo folclore?
Se presentaron Los Nombradores del Alba y Don Argañaraz, quienes realizaron música en vivo.
¿Quiénes fueron los artistas destacados en el programa?
Los artistas destacados fueron Los Nombradores del Alba y Don Argañaraz.
¿Cuándo se emitió el quinto capítulo de Modo folclore?
El quinto capítulo de Modo folclore se emitió recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde se presenta el programa Modo folclore?
El programa se presenta en Cadena 3.
¿Cómo cerró Don Argañaraz el programa?
Don Argañaraz cerró el programa tocando su colaboración con Raly Barrionuevo y finalizó con "Los sentires de mi pueblo".