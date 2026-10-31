FOTO: Los Nombradores del Alba y Don Argañaraz la rompieron en "Modo Folclore".

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En el quinto capítulo de Modo folclore, Los Nombradores del Alba y Don Argañaraz demostraron en el programa lo que mejor saben hacer: música.

Además de hablar de la historia y el desarrollo de la banda, Los Nombradores deleitaron a la audiencia de Cadena 3 con distintos clásicos como "Tormenta de vino", "El nono Luigi", "Jamás" y "Tocamelo una chacarera".

Por su parte, para finalizar Modo folclore, el espacio que convoca a artistas consagrados y voces emergentes, Don Argañaraz cerró el programa con música en vivo: tocaron su reciente colaboración con Raly Barrionuevo, titulada "Bichitos de luz", y cerraron con "Los sentires de mi pueblo".

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