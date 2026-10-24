Francisco Benítez cantó en "Modo Folclore" y reveló el lado oscuro de ganar "La Voz Argentina"

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El gran ganador de La Voz Argentina 2021, Francisco Benítez, fue el invitado especial del tercer programa de "Modo folclore", el flamante programa musical de Cadena 3 que se transmite por el canal de Youtube.

El artista oriundo de Colonia Tirolesa (Córdoba) deleitó a todos con su increíble voz y cantó de todo: hasta se animó a hacer una versión del clásico "Ramito de violetas", entre muchas otras.

Pero Benítez no solo cantó, sino que se animó a hablar de todo. Primero habló de su presente y sobre lo que viene, y luego contó por qué durante un largo tiempo no pudo estar tan activo en el mundo de la música. Esto se debe a que, según contó, tras ganar el prestigioso certamen de "La Voz Argentina" en 2021, que fue el hito central que lo catapultó a la fama, pasaron algunas cosas que no lo dejaron seguir escalando como él hubiera querido.

En ese sentido, reveló el lado bueno y el malo de haber ganado el certamen: el reconocimiento y el amor del público, pero también las limitaciones que, según contó, encontró al quedar vinculado a un sello discográfico.

El cantante aseguró que debió pedir autorización para grabar colaboraciones y que varias oportunidades no prosperaron. "En vez de ayudarme a crecer, hizo totalmente lo contrario", expresó sobre el sello.

Además, aseguró que las redes sociales y los festivales fueron claves para mantener el contacto con su público y seguir cantando, y se mostró agradecido a la gente por ello. Sin embargo, hoy Francisco apuesta a una nueva etapa: "Tenía que tocar fondo para volver a renacer, pero ya más fuerte".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Francisco no le esquivó al tema de la tartamudez que sigue enfrentando hasta el día de hoy, y aseguró que lleva muy bien el tema: "Mucho mejor que antes", dijo. En esa línea, confesó que antes no se animaba tanto a hablar frente a las cámaras y valoró -conmocionado- que hoy se anima a enfrentar sus miedos y actuar más allá de los miedos que pueda llegar a tener. Según aseguró, fue el escenario quien le enseñó a afrontar sus miedos.

Por último, habló de sus sueños en la música y contó con quién le gustaría hacer una colaboración artística, entre los que destacó al Chaqueño Palavecino, Nahuel Pennisi, Abel Pintos y Luciano Pereyra.

Informe de Juan Esteves.