Francisco Benítez cantó en "Modo Folclore" y reveló el lado oscuro de ganar "La Voz Argentina"
El artista visitó el programa de folclore de Cadena 3 y habló de todo: desde su presente hasta cómo su historia con la tartamudez. Y deleitó a todos con su increíble voz. En la nota, el programa.
24/10/2026 | 14:53Redacción Cadena 3
FOTO: Francisco Benítez en "Modo Folclore".
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
El gran ganador de La Voz Argentina 2021, Francisco Benítez, fue el invitado especial del tercer programa de "Modo folclore", el flamante programa musical de Cadena 3 que se transmite por el canal de Youtube.
El artista oriundo de Colonia Tirolesa (Córdoba) deleitó a todos con su increíble voz y cantó de todo: hasta se animó a hacer una versión del clásico "Ramito de violetas", entre muchas otras.
Pero Benítez no solo cantó, sino que se animó a hablar de todo. Primero habló de su presente y sobre lo que viene, y luego contó por qué durante un largo tiempo no pudo estar tan activo en el mundo de la música. Esto se debe a que, según contó, tras ganar el prestigioso certamen de "La Voz Argentina" en 2021, que fue el hito central que lo catapultó a la fama, pasaron algunas cosas que no lo dejaron seguir escalando como él hubiera querido.
En ese sentido, reveló el lado bueno y el malo de haber ganado el certamen: el reconocimiento y el amor del público, pero también las limitaciones que, según contó, encontró al quedar vinculado a un sello discográfico.
El cantante aseguró que debió pedir autorización para grabar colaboraciones y que varias oportunidades no prosperaron. "En vez de ayudarme a crecer, hizo totalmente lo contrario", expresó sobre el sello.
Además, aseguró que las redes sociales y los festivales fueron claves para mantener el contacto con su público y seguir cantando, y se mostró agradecido a la gente por ello. Sin embargo, hoy Francisco apuesta a una nueva etapa: "Tenía que tocar fondo para volver a renacer, pero ya más fuerte".
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Francisco no le esquivó al tema de la tartamudez que sigue enfrentando hasta el día de hoy, y aseguró que lleva muy bien el tema: "Mucho mejor que antes", dijo. En esa línea, confesó que antes no se animaba tanto a hablar frente a las cámaras y valoró -conmocionado- que hoy se anima a enfrentar sus miedos y actuar más allá de los miedos que pueda llegar a tener. Según aseguró, fue el escenario quien le enseñó a afrontar sus miedos.
Por último, habló de sus sueños en la música y contó con quién le gustaría hacer una colaboración artística, entre los que destacó al Chaqueño Palavecino, Nahuel Pennisi, Abel Pintos y Luciano Pereyra.
Informe de Juan Esteves.
Lectura rápida
¿Quién fue el invitado especial del programa "Modo folclore"? Francisco Benítez fue el invitado especial del tercer programa de "Modo folclore".
¿De dónde es Francisco Benítez? Es oriundo de Colonia Tirolesa, en Córdoba.
¿Qué le impidió a Francisco estar activo en la música tras ganar La Voz Argentina? Tras ganar La Voz Argentina en 2021, enfrentó limitaciones debido a su vinculación con un sello discográfico.
¿Cómo mantuvo Francisco el contacto con su público? Utilizó las redes sociales y festivales para mantener el contacto con su público.
¿Con quiénes le gustaría colaborar a Francisco? Le gustaría colaborar con Chaqueño Palavecino, Nahuel Pennisi, Abel Pintos y Luciano Pereyra.