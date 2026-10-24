Tenía 3,58 g/l de alcohol en sangre y su acompañante ofreció más de $260 mil para evitar la multa
El episodio ocurrió en Villa Santa Rosa, cerca de un local bailable. El conductor, de 40 años, y la mujer que lo acompañaba, de 30, fueron detenidos. La Policía secuestró el vehículo y el dinero.
24/10/2026 | 17:39Redacción Cadena 3
FOTO: Policía Caminera. (Foto: ilustrativa)
Un hombre de 40 años que conducía con 3,58 gramos de alcohol por litro de sangre y una mujer de 30 fueron detenidos en Villa Santa Rosa, en el departamento Río Primero, luego de que ella presuntamente ofreciera más de $260.000 a los efectivos para evitar las consecuencias del procedimiento.
Según informó la Policía de Córdoba, el operativo se realizó durante la mañana en inmediaciones de un local bailable, con la participación de personal policial y la colaboración de agentes municipales.
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La pareja se trasladaba en un utilitario Renault Kangoo cuando los efectivos constataron que el conductor presentaba un nivel de alcoholemia de 3,58 gramos por litro de sangre.
Durante la intervención, la acompañante del conductor habría ofrecido más de $260.000 en efectivo al personal actuante con el objetivo de evitar las consecuencias del control. Ante esa situación, los agentes también procedieron a detenerla.
Finalmente, la Policía secuestró tanto el utilitario como el dinero.
Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.
Lectura rápida
¿Quiénes fueron detenidos? Un hombre de 40 años y una mujer de 30 años.
¿Dónde ocurrió el hecho? En Villa Santa Rosa, departamento Río Primero.
¿Cuándo se realizó el operativo? Durante la mañana.
¿Qué ofreció la mujer a los efectivos? Más de $260.000 para evitar consecuencias del procedimiento.
¿Qué se hizo con el vehículo y el dinero? La Policía secuestró el utilitario y el dinero.