FOTO: El Estadio Nacional de Perú se prepara para recibir a León XIV: esperan a más de 50 mil jóvenes

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El Estadio Nacional de Lima, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Perú y sede habitual de la selección de fútbol, se prepara para recibir al papa León XIV en un encuentro masivo con jóvenes y universitarios previsto para el próximo 12 de noviembre. La organización espera reunir a más de 50 mil personas en una de las principales actividades de la visita del pontífice al país.

En el marco del recorrido especial denominado El camino del Papa, Agustín González, enviado de Cadena 3 Argentina, ingresó al estadio para conocer los preparativos y dialogar con quienes trabajan en la organización del evento. El lugar, con capacidad para más de 50 mil espectadores, abrió sus puertas especialmente para el equipo periodístico.

“Se les ha permitido el ingreso por ser una ocasión especial, la llegada del Papa”, explicó Leonel, uno de los trabajadores del estadio, durante el recorrido.

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Un encuentro pensado por y para los jóvenes

El padre Yadir Candela, uno de los organizadores de la actividad, destacó el mensaje espiritual que buscarán transmitir durante la jornada.

“Esperamos que este día todos los jóvenes descubran que Cristo vive en cada uno de ellos. Más allá de la situación en la que se encuentren, el Señor está presente en nuestra vida y nos motiva cada día a transmitir su esperanza y su amor a todos”, expresó.

La propuesta apunta a convocar a jóvenes de distintas realidades del país y ofrecerles un espacio de encuentro, participación y reflexión en torno a la fe.

En esa línea, Marcio Laguna, integrante de la Vicaría de la Juventud, explicó que la actividad será una iniciativa impulsada por los propios jóvenes.

“Va a ser un evento creado por jóvenes para jóvenes, con un mensaje de unión y de esperanza. Buscamos que todas las realidades de los jóvenes peruanos se puedan ver reflejadas y que podamos hermanarnos en una tarde-noche muy especial”, señaló.

Música, oración y preguntas al pontífice

La jornada incluirá momentos de oración, música, coreografías e intervenciones de los participantes. También habrá preguntas de los jóvenes al Papa, en una dinámica que busca promover el intercambio directo con León XIV.

Eva Boada, otra de las organizadoras, resumió la expectativa que atraviesa a los equipos que trabajan en los preparativos. Consultada por Agustín González sobre su nivel de ansiedad ante la proximidad del encuentro, respondió que estaba en “10”, en una escala del uno al diez.

“Es lo más esperado acá en Perú”, afirmó, al referirse a la llegada del pontífice y a la convocatoria prevista en el estadio.

Una de las postales de la visita de León XIV

El encuentro del 12 de noviembre será una de las actividades destacadas del recorrido de León XIV por Perú. La expectativa de los organizadores está puesta en reunir a decenas de miles de jóvenes en un escenario que habitualmente alberga grandes acontecimientos deportivos y que, en esta oportunidad, tendrá como protagonista una convocatoria religiosa.

Desde Lima, Cadena 3 Argentina continúa siguiendo los preparativos y las distintas instancias de la visita papal, con testimonios de quienes participan en la organización y de las comunidades que esperan encontrarse con el pontífice.

Informe de Agustín González.