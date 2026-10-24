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Charly García celebró sus 75 años con la presencia de figuras del espectáculo argentino

El músico celebró sus 75 años durante la noche del viernes, luego de que se realizaron diversos eventos en su homenaje.

24/10/2026 | 11:18Redacción Cadena 3

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De Beto Casella a Graciela Borges y Mariana Fabbiani: los invitados al cumpleaños de Charly García

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Charly García conmemoró su 75 cumpleaños el pasado viernes por la noche, rodeado de un variado grupo de invitados que incluyó a destacados periodistas, músicos y actrices. Este evento se produjo tras una serie de homenajes en la Ciudad de Buenos Aires, donde numerosos fanáticos se congregaron frente a su residencia para rendirle tributo.

La celebración tuvo lugar en "La Fábrica", el emblemático estudio y hogar donde Charly creó y grabó algunos de sus álbumes más significativos, tales como Filosofía barata y zapatos de goma, Say No More, La Hija de la Lágrima, El Aguante, Influencia y Rock and Roll Yo.

Entre los asistentes al festejo se encontraban la modelo y presentadora Mariana Fabbiani, el periodista Beto Casella, la cantante Celeste Carballo, el reconocido músico Carlos Vives, la actriz Graciela Borges, así como Iván Noble, Ricardo Mollo, Fito Páez, Agustín Aristarán y Rosario Ortega.

En un ambiente íntimo, el artista celebró su vida y legado como uno de los máximos exponentes del rock argentino, disfrutando de la compañía de amigos y familiares.

Las imágenes del evento muestran a Charly sentado en un sillón, recibiendo felicitaciones y posando para fotografías. Videos filtrados de la celebración lo muestran soplando las velas de una gran torta, evocando el estilo de su emblemático tema Say No More.

El cumpleaños de Charly generó gran revuelo, no solo por la fiesta, sino también por el anuncio de una nueva serie documental sobre su vida, así como por los diversos eventos que se llevaron a cabo en su honor durante el fin de semana.

Lectura rápida

¿Qué se celebró?
El 75 cumpleaños de Charly García.

¿Quiénes asistieron?
Figuras como Mariana Fabbiani, Beto Casella, Carlos Vives y Graciela Borges.

¿Dónde tuvo lugar la celebración?
En "La Fábrica", el hogar y estudio de Charly García.

¿Qué se anunció durante el evento?
El lanzamiento de una serie documental sobre su vida.

¿Qué otros eventos se realizaron?
Homenajes y actividades en la Ciudad de Buenos Aires durante el fin de semana.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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