Sobreviviente narra el horror del ataque a una iglesia en Jordania que dejó nueve muertos

FOTO: Sobreviviente de ataque mortal en iglesia de Jordania describe a gente arrastrándose por su vida

JERUSALÉN (AP) — Un sobreviviente de un ataque mortal contra una iglesia en Jordania describió a personas arrastrándose para salvar la vida y cómo los agresores regresaron para rematar a los moribundos y balear la fachada de la iglesia. La cifra de muertos aumentó a nueve el sábado, un día después del ataque, y casi otras 40 personas resultaron heridas.

Aún se desconoce el motivo del tiroteo registrado en la iglesia greco-ortodoxa en Karak, localidad a unos 90 kilómetros (55 millas) al sur de la capital, Amán. Karak alberga a una población cristiana minoritaria.

Hasta el momento nadie se ha atribuido el ataque ni se ha acusado a ningún grupo armado del hecho, que el gobierno jordano describió como un acto "terrorista".

El rey Abdalá II ordenó a las autoridades responder "con puño de hierro" contra lo que calificó como los forajidos del islam y contra cualquiera que intente socavar la unidad del pueblo jordano.

El ataque del viernes ocurrió cuando la gente se había reunido para un funeral. Algunas personas conversaban fuera de la iglesia cuando se oyó algo parecido a un petardeo de motor.

"De repente, aparecieron tres hombres enmascarados, armados con armas automáticas, y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra quienes estábamos afuera", recordó el testigo Saed al-Halaseh.

"No se conformaron con las víctimas iniciales. Volvieron y dispararon otra vez contra todos. Regresaron para rematar a quienes ya habían sido impactados", detalló. "Incluso entonces no habían terminado; vinieron y se pararon justo aquí, disparando contra la fachada de la iglesia".

Al-Halaseh relató cómo personas que conocía recibieron disparos en la cabeza o en la espalda y otros intentaban huir. Él se dejó caer al suelo y se arrastró detrás de un automóvil cercano, lo que, según dijo, le salvó la vida.

Jordania, y especialmente Karak, ha sido vista como un símbolo de convivencia religiosa, señaló al-Halaseh.

"La sensación de seguridad que alguna vez tuvimos, el fundamento mismo con el que crecimos, lamentablemente ha desaparecido", agregó. "Eran simplemente dolientes en un funeral. No puedo imaginar qué podrían haber querido de ellos los perpetradores. No creo que ninguna religión en el mundo pudiera avalar lo que ocurrió. Fue realmente una masacre".