FOPEA denunció una escalada de violencia "sin precedentes" de Milei contra los periodistas

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció una “escalada sin precedentes” en el discurso del presidente Javier Milei contra periodistas, luego de que el mandatario los identificara públicamente y afirmara que quienes considera sus adversarios “se tienen que quemar en la hoguera”.

El pronunciamiento se conoció este viernes, después de un acto en la Fundación Faro, donde Milei volvió a cuestionar por sus nombres a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio. Las declaraciones se produjeron horas después de que se conociera su sobresimiento en la causa $LIBRA.

A través de un comunicado, FOPEA repudió las expresiones presidenciales y advirtió sobre los riesgos que implica que el jefe de Estado señale a trabajadores de prensa mediante insultos y referencias a la violencia.

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El comunicado de FOPEA contra los dichos de Milei

La organización cuestionó especialmente el pasaje del discurso en el que el Presidente afirmó: “Sepan que los hijos de puta en Argentina no van a tener piedad. Tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos. Y acá a los buenos les tiene que ir bien. Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

Para FOPEA, que el Presidente identifique a periodistas por sus nombres y luego recurra a la figura de la hoguera y a la negación de toda piedad representa “un salto cualitativo en la hostilidad oficial hacia la prensa”.

La entidad advirtió que, más allá de la intención que se le atribuya a esas palabras, ese lenguaje “legitima la violencia” contra quienes informan y expone a los colegas señalados a riesgos concretos frente a terceros.

“El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, no de convertirlos en blanco”, sostuvo el foro en su declaración.

Las acusaciones contra periodistas tras el sobresimiento en la causa $LIBRA

FOPEA también hizo referencia a un mensaje que Milei publicó horas antes en su cuenta oficial de la red social X, luego de conocerse su sobresimiento en la causa $LIBRA.

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En esa publicación, el mandatario calificó a los mismos periodistas de “ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones”. Además, extendió esas descalificaciones a quienes utilizaron el caso y acusó al Grupo La Nación de haber recurrido a la investigación para “extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos”.

La organización consideró especialmente grave que la máxima autoridad del país atribuya, sin pruebas, la recepción de pagos ilegítimos a periodistas identificados públicamente.

Al mismo tiempo, aclaró que respeta las decisiones judiciales y que no se pronuncia sobre el fondo del expediente. Sin embargo, remarcó que el sobresimiento del Presidente no invalida por sí mismo la cobertura periodística de una investigación que durante más de un año y medio involucró a Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros funcionarios y particulares.

“Informar sobre esa causa fue un ejercicio legítimo del periodismo sobre un asunto de evidente interés público, no una ‘operación’”, señaló FOPEA.

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FOPEA advirtió sobre una sucesión de ataques durante octubre

El foro también repasó otros episodios recientes en los que Milei insultó o descalificó públicamente a periodistas.

Según enumeró en su comunicado, durante octubre el Presidente apuntó contra María Eugenia Duffard, Jesica Bossi, Fernán Saguier, Joaquín Morales Solá, Jorge Liotti, Carlos Pagni y Luis Novaresio.

Además, recordó que esta semana, durante su estadía en Madrid, descalificó a la periodista española Julia Molina por una pregunta que le formuló a la salida de un acto.

Para la entidad, la secuencia refleja un agravamiento de la confrontación entre el Gobierno y la prensa. En particular, advirtió que el episodio de este viernes marcó un paso desde los insultos en las redes sociales hacia un discurso público que vincula a periodistas con imágenes de fuego y castigo.

“Lo ocurrido en estas semanas indica que esa tendencia se agrava”, sostuvo la organización.

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El reclamo a los dirigentes y las instituciones

En el cierre de su pronunciamiento, FOPEA expresó su solidaridad con los periodistas señalados por el Presidente y convocó a dirigentes políticos de todos los sectores, legisladores e instituciones de la República a pronunciarse frente a sus declaraciones.

La entidad pidió que ese posicionamiento sea “sin ambigüedades” y advirtió sobre los efectos de naturalizar este tipo de expresiones desde la máxima autoridad del país.

“Porque el silencio también contribuye a naturalizarlo”, concluyó el foro.