Bloqueos en Hebrón tras ataques armados: la situación se agudiza en Oriente Medio

FOTO: Israel impone cierres en una ciudad de Cisjordania tras ataques y más noticias de Oriente Medio

Israel impuso el sábado un bloqueo generalizado y desplazó a residentes en la ciudad cisjordana de Hebrón tras los ataques perpetrados por hombres armados palestinos que, según las autoridades israelíes, mataron a dos de sus soldados.

Los taxis se amontonaban detrás de las barreras controladas por el ejército israelí a las afueras de Hebrón, esperando a los palestinos obligados a cruzar a pie. Ninguna de las entradas y salidas de la ciudad podía transitarse en coche, según Basma Radio, un canal colaborativo de Telegram que los palestinos usan para monitorear los puestos de control y los cierres de carreteras.

La agencia de noticias palestina Wafa reportó que las tropas israelíes obligaron a decenas de residentes a evacuar sus hogares en algunos barrios de la ciudad y cerraron todas las entradas y las carreteras que conducen a Hebrón.

El ejército de Israel no respondió a preguntas sobre las evacuaciones del sábado. El viernes, indicó que, en respuesta a la muerte de dos soldados y las lesiones sufridas por otros, sus fuerzas habían comenzado a "realizar registros precisos, selectivos y exhaustivos" en la zona de Hebrón desde la que habían operado los dos agresores.

Este tipo de bloqueos se han vuelto cada vez más habituales en Cisjordania, especialmente en torno a Hebrón. Estas medidas limitan la capacidad de los palestinos para ir al trabajo, asistir a la escuela y moverse entre aldeas.

Reem Al Jiyawi esperaba detrás de una puerta cerrada la mañana del sábado, intentando llevar a su hija de 11 años a una cita médica relacionada con el cáncer en un hospital de Dura. Al no poder conducir directamente desde su aldea al oeste de Hebrón, la niña fue dejada en el acceso para que pudiera cruzar a pie y tomar un taxi compartido al otro lado.

En otro suceso, una octava persona falleció después de que hombres armados abrieran fuego durante un funeral en una iglesia en Jordania, informó el ministro de Salud. Ibrahim Badour señaló que una de las personas gravemente heridas murió, lo que elevaba la cifra de víctimas mortales a ocho. Más de dos docenas de personas seguían recibiendo tratamiento en hospitales, y una de ellas estaba en estado crítico.

Las declaraciones se producen un día después de que pistoleros abrieran fuego en una iglesia ortodoxa griega en Karak, al sur de la capital del país, Amán. Imágenes difundidas por la televisión estatal jordana mostraron a dos hombres armados que parecen portar pistolas acercándose a la iglesia y disparando.

Un ataque aéreo en Yemen mató a cuatro miembros de la misma familia, incluidas mujeres y niños, indicaron las autoridades sanitarias hutíes. El ataque, ocurrido a última hora de la noche del viernes, alcanzó una casa en la localidad de Hiba, cerca de la ciudad de Taiz.

Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud, indicó que el ataque también causó cinco heridos, algunos de ellos de gravedad. Otro ataque separado a primera hora del sábado alcanzó un refugio para migrantes africanos en la ciudad norteña de Saada e hirió a siete.

Un alto comandante militar iraní afirmó que la República Islámica no permitirá que buques de guerra de Estados Unidos entren al golfo Pérsico. El general Ali Abdollahi sostuvo que las fuerzas navales de Estados Unidos ya no pueden acercarse a las aguas alrededor del golfo Pérsico.

Las declaraciones se producen en pleno repunte de los ataques en el estrecho de Ormuz, lo que incrementa la preocupación por la vuelta a una guerra total. A principios de semana, siete petroleros se incendiaron o resultaron dañados tras ser alcanzados por Irán o al chocar con minas navales.

Más de 1.500 palestinos han sido asesinados en Gaza por el ejército desde que comenzó el alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre de 2025, según el Ministerio de Salud del territorio.