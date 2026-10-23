Gimnasia de La Plata se impuso ante Sarmiento y alcanzó el liderazgo en el Torneo Clausura

Buenos Aires, 23 octubre (NA) - Gimnasia de La Plata logró un triunfo de 2 a 0 sobre Sarmiento de Junín en el estadio "Bosque" durante la fecha 14 del Torneo Clausura, alcanzando así la cima de la Zona B con 25 puntos, igual que Rosario Central y Argentinos Juniors, aunque con un partido más jugado.

Los goles del encuentro fueron anotados por Ignacio Fernández a los 13 minutos del primer tiempo y Franco Torres a los 29 del segundo tiempo. Por otro lado, el VAR invalidó un gol de Lucas Janson para Gimnasia debido a una falta cometida al inicio de la jugada.

Con esta victoria, además de liderar la Zona B, Gimnasia acumuló 51 puntos en la tabla anual, posicionándose en el sexto lugar, a solo tres unidades de los líderes Boca y Argentinos Juniors, quienes tienen 54.

En contraste, Sarmiento se ubicó quinto en la zona de clasificación a los playoffs, con 21 puntos, y podría quedar momentáneamente fuera de los mejores ocho dependiendo de otros resultados en esta jornada.

El próximo compromiso de Gimnasia será una visita al descendido Estudiantes de Río Cuarto el viernes 30 de octubre a las 19:00. Sarmiento, por su parte, recibirá a Rosario Central el mismo día a las 21:15.