FOTO: Se oficializa el reconocimiento histórico a los Técnicos Universitarios en Emergencias de Salud

Buenos Aires, 23 octubre (NA)— El Gobierno nacional oficializó la publicación del Decreto 1252/2026, una medida que formaliza el reconocimiento de los Técnicos Universitarios en Emergencias de Salud al incorporarlos al artículo 42 de la Ley 17.132 como actividad de colaboración de la medicina.

Este avance normativo, impulsado tras más de quince años de gestiones de la Federación de Cámaras de Empresas de Emergencia y Atención Domiciliaria (FEM) y diversas organizaciones del sector, busca ampliar la capacidad operativa de las unidades móviles sanitarias y optimizar la respuesta ante situaciones críticas en todo el país (Fuente: FEM).

Impacto operativo y profesionalización del servicio

La incorporación de estos profesionales universitarios representa una mejora sustancial en los recursos humanos disponibles para la atención prehospitalaria, un eslabón clave en las emergencias tiempo-dependientes donde la intervención temprana resulta determinante para reducir la mortalidad evitable. Entre las principales ventajas figuran la ampliación de las dotaciones móviles con personal preparado para soporte vital, atención del trauma y evaluación inicial, integrándose de manera coordinada bajo supervisión médica, protocolos estandarizados y herramientas de telemedicina (Fuente: FEM).

Alineación con estándares internacionales y desarrollo federal

Este marco regulatorio aporta previsibilidad institucional y favorece la homogeneidad de los criterios asistenciales en las distintas jurisdicciones del país, homologando prácticas con modelos sanitarios consolidados desde hace décadas en Estados Unidos, Reino Unido y los países nórdicos. La FEM expresó su total disposición para colaborar con la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras en la reglamentación de las normas complementarias previstas (Fuente: FEM).

La voz de los especialistas

Ante este escenario institucional, el Doctor Silvio Aguilera, Director Científico de FEM, destacó la trascendencia de la medida para el sistema de salud argentino: "Cada minuto cuenta ante una emergencia. Este reconocimiento permite sumar personas universitariamente formadas a los equipos, ampliar la capacidad de respuesta y avanzar hacia servicios más integrados en todo el país. Es el resultado de más de quince años de trabajo colectivo del sector" (Fuente: FEM).