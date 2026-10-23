En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juntos

Hallaron una valija con sangre, siguieron la pista y descubrieron un femicidio en Cofico

El crimen de Daniela Villalba quedó al desnudo a partir de una pista encontrada por recolectores de basura. La Justicia busca intensamente al principal sospechoso del femicidio.

23/10/2026 | 11:49Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El camión recolector que encontró la valija con sangre.

FOTO: El camión recolector que encontró la valija con sangre.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Hallaron una valija con sangre, siguieron la pista y descubrieron un femicidio en Cofico

    Juntos

    Episodios

Un nuevo femicidio conmociona a la ciudad de Córdoba. Daniela Villalba (29) fue encontrada sin vida este miércoles en el departamento 1F de bulevar Las Heras 234, frente al Parque Las Heras, en barrio Cofico

Las primeras informaciones aseguran que la joven presentaba heridas cortantes en los brazos y estaba degollada y tapada con sábanas sobre su cama.

El macabro caso comenzó a destrabarse el día anterior, cuando operarios de un camión recolector de residuos notaron que de una valija descartada —hallada en un contenedor de calle La Rioja y Sucre— emanaba sangre y contenía cabellos. 

Tras detener la marcha y alertar a la Justicia, la Policía Judicial peritó el equipaje y halló documentación con un nombre. En paralelo, una amiga había denunciado su desaparición y en el edificio comenzó a percibirse un fuerte olor.

El allanamiento y la causa judicial

Cruzando los datos obtenidos en la investigación, personal de la División Homicidios y efectivos policiales se dirigieron al domicilio de bulevar Las Heras

La investigación quedó radicada en la Fiscalía de Violencia Familiar, desde donde se comisionaron medidas urgentes y se montó un operativo para dar con el paradero del presunto autor, quien hasta el momento permanece prófugo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Córdoba? Un femicidio, donde Daniela Villalba fue hallada sin vida en su departamento.

¿Quién fue la víctima? La víctima es Daniela Villalba.

¿Cuándo se descubrió el hecho? El descubrimiento ocurrió tras el hallazgo de una valija con sangre en un camión recolector de residuos.

¿Dónde fue encontrado el cuerpo? El cuerpo fue encontrado en su departamento en bulevar Las Heras, barrio Cofico.

¿Cómo se inició la investigación? La investigación se inició cuando operarios del servicio de recolección notaron sangre en una valija.

¿Por qué es relevante este caso? Es relevante por ser un nuevo caso de femicidio que conmociona a la comunidad.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf