Hallaron una valija con sangre, siguieron la pista y descubrieron un femicidio en Cofico

FOTO: El camión recolector que encontró la valija con sangre.

Un nuevo femicidio conmociona a la ciudad de Córdoba. Daniela Villalba (29) fue encontrada sin vida este miércoles en el departamento 1F de bulevar Las Heras 234, frente al Parque Las Heras, en barrio Cofico.

Las primeras informaciones aseguran que la joven presentaba heridas cortantes en los brazos y estaba degollada y tapada con sábanas sobre su cama.

El macabro caso comenzó a destrabarse el día anterior, cuando operarios de un camión recolector de residuos notaron que de una valija descartada —hallada en un contenedor de calle La Rioja y Sucre— emanaba sangre y contenía cabellos.

Tras detener la marcha y alertar a la Justicia, la Policía Judicial peritó el equipaje y halló documentación con un nombre. En paralelo, una amiga había denunciado su desaparición y en el edificio comenzó a percibirse un fuerte olor.

El allanamiento y la causa judicial

Cruzando los datos obtenidos en la investigación, personal de la División Homicidios y efectivos policiales se dirigieron al domicilio de bulevar Las Heras.

La investigación quedó radicada en la Fiscalía de Violencia Familiar, desde donde se comisionaron medidas urgentes y se montó un operativo para dar con el paradero del presunto autor, quien hasta el momento permanece prófugo.