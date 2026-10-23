Hallaron una valija con sangre, siguieron la pista y descubrieron un femicidio en Cofico
El crimen de Daniela Villalba quedó al desnudo a partir de una pista encontrada por recolectores de basura. La Justicia busca intensamente al principal sospechoso del femicidio.
23/10/2026 | 11:49Redacción Cadena 3
FOTO: El camión recolector que encontró la valija con sangre.
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Juntos
Un nuevo femicidio conmociona a la ciudad de Córdoba. Daniela Villalba (29) fue encontrada sin vida este miércoles en el departamento 1F de bulevar Las Heras 234, frente al Parque Las Heras, en barrio Cofico.
Las primeras informaciones aseguran que la joven presentaba heridas cortantes en los brazos y estaba degollada y tapada con sábanas sobre su cama.
El macabro caso comenzó a destrabarse el día anterior, cuando operarios de un camión recolector de residuos notaron que de una valija descartada —hallada en un contenedor de calle La Rioja y Sucre— emanaba sangre y contenía cabellos.
Tras detener la marcha y alertar a la Justicia, la Policía Judicial peritó el equipaje y halló documentación con un nombre. En paralelo, una amiga había denunciado su desaparición y en el edificio comenzó a percibirse un fuerte olor.
El allanamiento y la causa judicial
Cruzando los datos obtenidos en la investigación, personal de la División Homicidios y efectivos policiales se dirigieron al domicilio de bulevar Las Heras.
La investigación quedó radicada en la Fiscalía de Violencia Familiar, desde donde se comisionaron medidas urgentes y se montó un operativo para dar con el paradero del presunto autor, quien hasta el momento permanece prófugo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? Un femicidio, donde Daniela Villalba fue hallada sin vida en su departamento.
¿Quién fue la víctima? La víctima es Daniela Villalba.
¿Cuándo se descubrió el hecho? El descubrimiento ocurrió tras el hallazgo de una valija con sangre en un camión recolector de residuos.
¿Dónde fue encontrado el cuerpo? El cuerpo fue encontrado en su departamento en bulevar Las Heras, barrio Cofico.
¿Cómo se inició la investigación? La investigación se inició cuando operarios del servicio de recolección notaron sangre en una valija.
¿Por qué es relevante este caso? Es relevante por ser un nuevo caso de femicidio que conmociona a la comunidad.