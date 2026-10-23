El Niño en Santa Fe: "Cada localidad debe hacerse cargo de la eficiencia de sus recursos"

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, se refirió este viernes a la situación de Reconquista y a las obras previstas para afrontar el fenómeno de El Niño. Aseguró que la Provincia acompaña a las localidades con asistencia económica y trabajos de infraestructura, pero remarcó que los municipios también deben asumir responsabilidades en la prevención.

En ese marco, informó que se emitió una resolución para pagar más de 400 millones de pesos a Reconquista destinados a la compra de maquinaria. Además, recordó que la ciudad recibió 15 millones de pesos para obras de desagüe, abonados el 10 de septiembre, y que se aprobó otra acta por 1.000 millones de pesos para trabajos de saneamiento.

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Coudannes sostuvo que el gobernador Maximiliano Pullaro pidió a intendentes y presidentes comunales que adecuaran sus proyectos a las necesidades vinculadas con El Niño. También destacó la limpieza de 259 kilómetros de canales en el norte provincial y los trabajos sobre más de 5.000 kilómetros de canales en todo Santa Fe. “Cada localidad, y el caso de Reconquista, tiene que hacerse cargo de lo que ha desarrollado en su gestión, de la eficiencia que le da a sus presupuestos y de dónde está poniendo sus recursos”, afirmó.

La funcionaria recordó que Pullaro se reunió con intendentes y jefes comunales del centro-sur y del centro-norte provincial para coordinar medidas ante posibles contingencias climáticas. En esos encuentros, el gobernador había planteado que la Provincia y los gobiernos locales debían trabajar en conjunto, con tareas preventivas a cargo de cada municipio mientras avanzaba la asistencia provincial. Según Coudannes, Reconquista debió adaptar sus proyectos originales para priorizar las obras vinculadas con la emergencia hídrica.

Informe de Matías Arrieta.