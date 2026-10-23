Alerta por tormentas fuertes en Córdoba: advierten por granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

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Córdoba se prepara para otra noche con condiciones meteorológicas adversas. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado, algunas de ellas localmente fuertes.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en períodos cortos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron circular con precaución, debido a la posible reducción de la visibilidad y la presencia de calzadas resbaladizas.

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?????????????? ?????? ?????????????????? ????Según el informe del @SMN_Argentina, se prevé para esta noche y la madrugada de mañana lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 km/h. ?? Asimismo, se podrían generar disminuciones de visibilidad y calzadas resbaladizas. ?? Se recomienda circular con precaución. — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) October 23, 2026

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La advertencia se suma a varios días de inestabilidad en la provincia, con lluvias, humedad elevada y cielo cubierto. Para el resto del fin de semana, el pronóstico anticipa temperaturas moderadas y una posible mejora de las condiciones hacia el domingo.

Cómo estará el tiempo en Córdoba este fin de semana

El viernes comenzó con un ambiente más fresco, producto de la rotación del viento durante la noche. La nubosidad seguirá siendo protagonista y podrían registrarse precipitaciones aisladas en distintos sectores de la provincia.

La falta de sol limitará el ascenso de la temperatura y la máxima rondará los 21 grados.

Para el sábado, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la posibilidad de lluvias aisladas y sectorizadas, con cielo mayormente nublado. Se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 19.

El domingo podría llegar un cambio más favorable, con una disminución de las precipitaciones en buena parte de Córdoba. Aunque continuará la nubosidad, se prevén mejoramientos temporarios y algunos períodos de sol.

La jornada comenzaría con una mínima de 9 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 21.

Recomendaciones ante las tormentas

Frente a la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda tomar precauciones para reducir riesgos durante los períodos de mayor intensidad.

Entre las principales medidas se destacan:

-Evitar circular durante las tormentas fuertes si no es necesario.

-Reducir la velocidad al conducir y mantener una distancia segura entre vehículos.

-Tener precaución ante la posible presencia de granizo, ráfagas intensas y baja visibilidad.

-No refugiarse debajo de árboles ni permanecer cerca de postes o estructuras que puedan caer.

Mantenerse informado a través de los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

La evolución de las condiciones durante la noche y la madrugada será clave para determinar cuándo comenzará a mejorar el tiempo en la provincia.