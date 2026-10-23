La casa del horror en Chubut: detuvieron a un bioquímico acusado de mantener cautiva a su familia

Un bioquímico de 71 años fue detenido en Esquel, Chubut, acusado de mantener encerrados durante un período prolongado a su pareja y a sus tres hijos en una vivienda. El caso salió a la luz a partir de las denuncias de vecinos, que alertaron a las autoridades por el aislamiento extremo en el que vivía la familia.

El operativo se realizó el jueves 22 de octubre, luego de que la Justicia ordenara allanar la propiedad. Según informó el Ministerio Público Fiscal, los efectivos que ingresaron a la casa escucharon pedidos de auxilio y encontraron a la mujer y a los tres menores confinados en distintos sectores del inmueble.

Tras el procedimiento, las víctimas quedaron bajo resguardo y recibieron asistencia médica y psicológica. También se dispuso el acompañamiento de equipos profesionales para evaluar su situación y garantizar la protección de sus derechos.

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La casa del horror de Esquel: detuvieron a un bioquímico por haber mantenido cautiva a su familia. Encerró a su mujer y a sus tres hijos y los sometió a un calvario. Los chicos, de 13, 17 y 19 años, estaban desnutridos y no sabían leer ni escribir https://t.co/sMQmuWu30Z https://t.co/mQf2kZhwm4 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 23, 2026

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Cómo descubrieron el presunto cautiverio de la familia

La investigación comenzó el 10 de octubre, cuando vecinos de la zona presentaron una denuncia formal. Según trascendió, les llamaba la atención el aislamiento de la vivienda y la falta de contacto social de los chicos.

Ante esas advertencias, el 20 de octubre intervino la Policía Comunitaria, que intentó establecer contacto con los integrantes de la familia, aunque no logró hacerlo.

Posteriormente, participaron el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario. Tras evaluar la situación, los profesionales elaboraron un informe urgente en el que advirtieron un escenario de extrema vulnerabilidad.

De acuerdo con los datos de la investigación, el hombre se habría negado a permitir el ingreso de los equipos de intervención a la propiedad. Frente a esa situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden judicial de allanamiento.

El procedimiento permitió encontrar a la mujer y a los tres menores y concretar la detención del sospechoso.

De qué acusan al bioquímico detenido en Esquel

La causa fue encuadrada provisoriamente como abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.

Se trata de una calificación legal inicial, que podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas.

La Fiscalía buscará establecer las circunstancias en las que vivía la familia, el tiempo durante el cual habría permanecido encerrada y el alcance de los hechos denunciados.

Por el momento, la identidad de las víctimas se mantiene bajo reserva, especialmente para resguardar la intimidad de los tres menores involucrados.