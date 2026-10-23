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Quedó preso por robar una casa en Rosario: el botín incluía relojes, perfumes y tecnología

E. G. fue imputado por robo agravado por efracción, tras un hecho ocurrido en una casa de Amenábar al 2900. Según la acusación, ingresó tras dañar la reja de una ventana y sustrajo computadoras, celulares, relojes, joyas, dinero en cheques y numerosas llaves.   

23/10/2026 | 22:12Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Archivo.- Móvil de la Policía de Santa Fe.

FOTO: Archivo.- Móvil de la Policía de Santa Fe.

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Un hombre identificado por sus iniciales como E. G. quedó en prisión preventiva por seis meses, acusado de ingresar a una vivienda y sustraer una gran cantidad de objetos de valor en la zona de Amenábar al 2900, en Rosario.

La medida fue dispuesta el jueves 22 de octubre de 2026 durante una audiencia imputativa realizada en el Centro de Justicia Penal. El fiscal Carlos Covani le atribuyó el delito de robo agravado por efracción, mientras que la jueza de Primera Instancia Chiabrera tuvo por formalizada la audiencia y ordenó que permanezca detenido durante seis meses.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 27 de septiembre, antes de las 14, cuando el acusado habría ingresado al domicilio luego de dañar la reja de una de las ventanas del frente de la propiedad.

Una vez en el interior, habría sustraído una computadora notebook HP de color gris, una tablet Apple, un teléfono celular Samsung y tres relojes: dos de la marca Swatch y uno Armani. También se denunció la sustracción de cuatro cheques, varios perfumes, una cafetera Nespresso, joyas y distintos accesorios.

Entre los elementos señalados en la acusación también figuran llaves y repuestos de vehículos, correspondientes a una camioneta Volkswagen Amarok, una Ford Territory, una motocicleta Honda y un automóvil Mercedes-Benz. Además, se denunciaron dos cámaras GoPro y la llave de un local comercial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La diversidad de los objetos sustraídos, que incluían dispositivos electrónicos, artículos personales, elementos de valor y llaves de distintos vehículos, forma parte de los elementos detallados por la Fiscalía al presentar la imputación.

Tras la audiencia, la jueza resolvió imponer la prisión preventiva por seis meses mientras continúa el proceso judicial. E. G. quedó imputado por el hecho investigado, y la causa seguirá su curso para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Lectura rápida

¿Quién fue acusado? Un hombre identificado como E. G..

¿Qué delito se le atribuye? Robo agravado por efracción.

¿Cuándo ocurrió el hecho? El 27 de septiembre, antes de las 14.

¿Dónde sucedió el robo? En una vivienda en Amenábar al 2900, Rosario.

¿Por qué quedó en prisión preventiva? Por la gravedad del delito y la cantidad de objetos sustraídos.

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