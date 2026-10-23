En vivo

Noche y Día

Ulises Llanos

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ulises Llanos

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random sábado

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Amenazas con un arma de fuego: dos detenidos tras un allanamiento en Rosario

La diligencia se desarrolló en una vivienda ubicada en calle Capichuelo al 2300, entre Aldao y Larrea. Se incautó una pistola semiautomática Bersa Thunder 380, elemento central de la pesquisa.     

23/10/2026 | 16:32Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Amenazas con un arma de fuego: dos detenidos tras un allanamiento en Rosario.

FOTO: Amenazas con un arma de fuego: dos detenidos tras un allanamiento en Rosario.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un allanamiento llevado a cabo en las primeras horas de este viernes en una vivienda de la zona noroeste de Rosario culminó con la detención de dos personas y el secuestro de un arma de fuego, en el marco de una investigación por amenazas calificadas por el uso de arma.

El procedimiento fue dispuesto por la jueza Raquel Almada, de la Unidad de Salidas Tempranas de la Fiscalía Regional 2, y ejecutado por personal de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (B.O.R.I.), dependiente del Departamento Operativo de Investigaciones de la PDI. La diligencia se desarrolló en una vivienda ubicada en calle Capichuelo al 2300, entre Aldao y Larrea.

Durante el operativo, los efectivos identificaron a los moradores del inmueble y secuestraron tres teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. Asimismo, se incautó una pistola semiautomática Bersa Thunder 380, elemento central de la pesquisa que se inició a raíz de un hecho ocurrido el pasado 15 de octubre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el lugar quedaron detenidos los identificados como C.B. y R.B., quienes serán trasladados a audiencia imputativa la próxima semana. La fecha y hora exactas del trámite serán confirmadas por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), y la audiencia se realizará en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía Regional 2, que buscará determinar las circunstancias del hecho denunciado y el grado de participación de los detenidos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Un allanamiento resultó en la detención de dos personas y el secuestro de un arma de fuego.

¿Quién ordenó el procedimiento? La jueza Raquel Almada de la Unidad de Salidas Tempranas.

¿Cuándo se realizó el allanamiento? En las primeras horas del viernes.

¿Dónde se llevó a cabo? En una vivienda de calle Capichuelo al 2300, en la zona noroeste de Rosario.

¿Por qué se realizó el operativo? En el marco de una investigación por amenazas calificadas por el uso de arma.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf