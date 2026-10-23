FOTO: Amenazas con un arma de fuego: dos detenidos tras un allanamiento en Rosario.

Un allanamiento llevado a cabo en las primeras horas de este viernes en una vivienda de la zona noroeste de Rosario culminó con la detención de dos personas y el secuestro de un arma de fuego, en el marco de una investigación por amenazas calificadas por el uso de arma.

El procedimiento fue dispuesto por la jueza Raquel Almada, de la Unidad de Salidas Tempranas de la Fiscalía Regional 2, y ejecutado por personal de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (B.O.R.I.), dependiente del Departamento Operativo de Investigaciones de la PDI. La diligencia se desarrolló en una vivienda ubicada en calle Capichuelo al 2300, entre Aldao y Larrea.

Durante el operativo, los efectivos identificaron a los moradores del inmueble y secuestraron tres teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. Asimismo, se incautó una pistola semiautomática Bersa Thunder 380, elemento central de la pesquisa que se inició a raíz de un hecho ocurrido el pasado 15 de octubre.

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En el lugar quedaron detenidos los identificados como C.B. y R.B., quienes serán trasladados a audiencia imputativa la próxima semana. La fecha y hora exactas del trámite serán confirmadas por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), y la audiencia se realizará en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía Regional 2, que buscará determinar las circunstancias del hecho denunciado y el grado de participación de los detenidos.