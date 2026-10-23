Detuvieron en una causa por lavado de dinero a Ariel Vallejo, el financista cercano a "Chiqui" Tapia

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quedó detenido este viernes en la causa que lo investiga como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte.

El magistrado había ordenado su detención después de que no lograran localizarlo en el domicilio que había informado a la Justicia. El empresario se presentó en el juzgado antes de que se ejecutara la orden y quedó bajo custodia.

La investigación analiza un presunto esquema que habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con intervención de la fiscal federal Cecilia Incardona y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco.

Según la hipótesis de los investigadores, los contratos de patrocinio entre la financiera y distintas entidades deportivas habrían servido para dar apariencia de legalidad a movimientos de dinero sin una contraprestación real. La pesquisa busca determinar si las empresas del grupo fueron utilizadas para lavar activos y obtener ganancias ilícitas mediante la administración fraudulenta de clubes.

El expediente alcanza a 17 instituciones deportivas: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Platense, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

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Vallejo había declarado el 26 de mayo, cuando la causa estaba a cargo del juez Luis Armella. En esa oportunidad, presentó un escrito, rechazó las acusaciones y no respondió preguntas.

"Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente", sostuvo. También calificó el expediente como una causa mediática y aseguró que estaba a disposición del juzgado desde diciembre de 2025.

En su defensa, declaró un patrimonio de $1.800 millones, cuyo origen atribuyó a su trabajo y a sus empresas. Además, negó ser responsable de las cuestiones administrativas, contables y tributarias, para las que afirmó contar con asesoramiento interno y externo.

Sobre su vínculo con Banfield, explicó que había sido patrocinador y que le había otorgado un préstamo al club. Aseguró desconocer los manejos internos de la institución y sostuvo que aún no había recuperado el capital ni los intereses.

Entre las medidas de la investigación se encuentra el secuestro de una Ferrari California negra, valuada en unos US$320.000, que utilizaba Vallejo. El vehículo fue localizado el 6 de agosto en un garaje de Puerto Madero, cubierto y sin las patentes colocadas.

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El auto había estado registrado a nombre de una sociedad vinculada al grupo. Después de los allanamientos de diciembre de 2025, una jubilada de 73 años apareció como nueva propietaria. La Fiscalía cuestionó la falta de entrega del vehículo a la Justicia y la acreditación de los fondos utilizados para adquirirlo.

La pesquisa también comprende operaciones por unos $818.000 millones. Los investigadores sospechan que parte de esos movimientos correspondía a personas y empresas cuya capacidad económica no justificaba los montos involucrados.

Por otra parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Sur Finanzas PSP S.A. por una presunta evasión superior a $3.327 millones. A pedido de la Fiscalía, la Justicia ordenó avanzar en la determinación de la deuda impositiva de la firma, de otras sociedades del grupo y de personas vinculadas a la estructura investigada.