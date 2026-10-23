Aprender a vivir solos: una casa abre nuevas puertas a jóvenes con discapacidad

FOTO: Creó una casa para que jóvenes con discapacidad intelectual entrenen para vivir solos.

La comunidad inclusiva Las Ilusiones puso en marcha Lo de Tono, una casa en el barrio porteño de Villa Luro donde jóvenes con discapacidad intelectual desarrollan habilidades para vivir de manera autónoma. Con acompañamiento profesional, los participantes aprenden a cocinar, administrar dinero, organizar las compras y convivir.

Su fundador y director general, Juan Ignacio Acosta, explicó en diálogo con Cadena 3 que el espacio fue pensado como "el paso anterior a irme a vivir solo". El objetivo es que cada persona pueda construir su proyecto de vida y decidir dónde quiere vivir y con quién.

La iniciativa responde a las nuevas necesidades de quienes integran la comunidad desde hace años. Acosta contó que muchos comenzaron a participar cuando tenían 15 o 16 años y, al llegar a la adultez, aparecieron otros deseos y desafíos, entre ellos la posibilidad de dejar la casa familiar para vivir solos o con amigos.

El aprendizaje abarca "todo lo de la vida cotidiana, desde punta a punta", señaló. Además de limpiar y cocinar, practican el manejo del dinero, la lectura de fechas de vencimiento, la preparación de recetas y la planificación de las comidas. También trabajan sobre cómo hacer compras y elegir una alimentación variada.

La propuesta está organizada en dos etapas. En la primera, los participantes comparten habitaciones y desarrollan experiencias centradas en la convivencia, la participación y las actividades compartidas. Luego pasan a un sector con habitaciones individuales, pensado como la instancia previa a mudarse a una vivienda propia o compartida.

Según describió Acosta, en esa última etapa pueden permanecer seis meses o un año, mientras practican las rutinas necesarias para una vida independiente. Un equipo acompaña el proceso y establece indicadores y metas para evaluar los avances antes de que cada participante elija su próximo hogar.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Juan Ignacio Acosta creó una casa para que jóvenes con discapacidad intelectual entrenen para vivir solos.

/Fin Código Embebido/

El director aclaró que 88 personas trabajan en el conjunto de la comunidad Las Ilusiones. En Lo de Tono, los acompañantes monitorean las experiencias y brindan apoyo durante el aprendizaje.

Acosta destacó especialmente a Guillermo Cerviño y Maricel Lungarzo, cuyo respaldo fue fundamental para concretar el espacio. Remarcó que ambos confiaron en la posibilidad de que personas con discapacidad intelectual pudieran transitar un camino hacia la vida independiente.

Las Ilusiones nació en 2009 como una compañía de teatro inclusivo, con cuatro participantes y el acompañamiento de la actriz y directora Alicia Zanca, madrina del proyecto inicial. Acosta recordó que era madre de mellizos con síndrome de Down y que su convicción fue decisiva en los primeros pasos. Con el tiempo, la iniciativa creció hasta reunir a más de 500 familias en siete sedes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Ese crecimiento también dio lugar a la Asociación Civil Despuntado, que Acosta definió como el brazo social y la estructura jurídica de la comunidad. Desde ese entramado se desarrollan propuestas destinadas a promover la autonomía, entre ellas Lo de Tono.

La formación artística sigue siendo parte del recorrido. Los participantes continúan con teatro, teatro musical, canto o danza, porque, según explicó su director, esas actividades también aportan recursos para resolver situaciones imprevistas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"El arte escénico nos aporta muchas herramientas para afrontar después la vida cotidiana", sostuvo. Como ejemplo, mencionó las dificultades que pueden aparecer al hacer una compra, como que una tarjeta no funcione, y la necesidad de encontrar una respuesta para continuar.

Para sostener las distintas iniciativas, la comunidad combina cuotas sociales, aportes de obras sociales, donaciones y suscripciones a través de Mercado Pago, además del acompañamiento de personas que colaboran con los proyectos.

Quienes quieran conocer las propuestas, acercarse o colaborar pueden ingresar a www.lasilusiones.com.ar, donde están disponibles los canales de contacto, o buscar en redes sociales a Las Ilusiones y Lo de Tono.

Entrevista de Guillermo López.