Austria expulsa a cuatro diplomáticos rusos tras ser acusados de espionaje

Austria ordenó el viernes a cuatro diplomáticos rusos que abandonen el país tras acusarlos de espionaje, informó un funcionario austríaco. La decisión subraya la percepción de Viena como un centro de espionaje debido a sus leyes laxas en esta materia y a la gran concentración de diplomáticos en la ciudad, donde operan numerosas organizaciones internacionales.

El funcionario, que prefirió no ser identificado, indicó que las expulsiones estaban directamente relacionadas con actividades de espionaje. Según el Ministerio de Exteriores de Austria, tres de los cuatro expulsados eran diplomáticos de la embajada rusa en Viena, mientras que el cuarto pertenecía a la misión de Moscú ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. En un breve comunicado, el ministerio declaró que los diplomáticos rusos habían "participado en actividades incompatibles con su estatus diplomático" y, por lo tanto, fueron considerados personas non gratas. Se les ordenó abandonar el país en los próximos días, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre sus identidades o las actividades que motivaron esta decisión.

El viceministro de Exteriores de Rusia, Dmitry Lyubinsky, respondió a la expulsión afirmando que "una reacción es inevitable". Con estas expulsiones, el total de diplomáticos rusos expulsados desde 2020 asciende a 18. En mayo pasado, Austria ya había echado a tres empleados de la embajada rusa por sospechas de espionaje, relacionados con el uso de antenas en edificios diplomáticos que permitían interceptar datos de organizaciones internacionales.

Las relaciones entre naciones europeas y Rusia han estado marcadas por expulsiones mutuas de diplomáticos desde la invasión rusa de Ucrania. Aunque Austria ha brindado apoyo a Ucrania, no ha enviado equipo militar, manteniendo así una política de neutralidad militar.

Debido a las expulsiones en toda Europa desde 2022, algunas representaciones de Rusia en el continente se han visto reducidas. Sin embargo, la cantidad de personal diplomático ruso en Austria ha permanecido alta, en parte debido a las misiones multilaterales en Viena. Según un informe de la DSN, la agencia de inteligencia interior de Austria, este hecho ha permitido que los servicios de inteligencia rusos utilicen Austria como base operativa y de planificación para actividades de inteligencia en toda Europa.

La ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, y su partido Neos han abogado por una postura más firme frente al espionaje ruso, lo que incluye una revisión de la legislación actual, que solo penaliza el espionaje dirigido a intereses austriacos. La nueva legislación, que está en proceso de elaboración, buscará ampliar las sanciones para incluir acciones contra organizaciones internacionales.

Austria, miembro de la Unión Europea, mantiene su política de neutralidad militar y alberga diversas agencias de la ONU, como el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.