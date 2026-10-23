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LeBron James logra una increíble remontada en su segundo partido con los Philadelphia 76ers

El basquetbolista de 41 años protagonizó la mayor recuperación de toda su trayectoria profesional en apenas su segundo encuentro con la franquicia de Pensilvania.

23/10/2026 | 11:45Redacción Cadena 3

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Histórica remontada de LeBron James con los Philadelphia 76ers

FOTO: Histórica remontada de LeBron James con los Philadelphia 76ers

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Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- LeBron James necesitó apenas dos compromisos oficiales con la camiseta de los Philadelphia 76ers para dejar una nueva huella en los libros de la NBA. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en un encuentro que parecía encaminado para una victoria de los Cleveland Cavaliers ante los Sixers, el elenco conducido por el veterano alero concretó una reacción sin precedentes al dar vuelta un marcador desfavorable de 29 unidades y adjudicarse el triunfo por 114 a 106.

El triunfo de local representó la remontada más abultada en toda la carrera de James, superando cualquier antecedente previo registrado en sus más de dos décadas en la élite. El astro promedió su partido con un doble-doble de 17 tantos y 10 rebotes, consolidando un arranque perfecto tras haber superado en la jornada inaugural a los New York Knicks, vigentes campeones del certamen.

De esta manera, Philadelphia capitalizó una gesta memorable y enlazó su segundo triunfo consecutivo en el amanecer de la fase regular en la Conferencia Este.

Lectura rápida

¿Qué logró LeBron James?
Logró una histórica remontada de 29 puntos en su segundo partido con los Philadelphia 76ers.

¿Cuándo ocurrió?
El evento tuvo lugar el 23 de octubre de 2026, durante un partido de la NBA.

¿Contra quién fue la remontada?
La remontada se realizó frente a los Cleveland Cavaliers.

¿Cuáles fueron las estadísticas de LeBron en el partido?
Promedió un doble-doble de 17 puntos y 10 rebotes.

¿Qué significa este triunfo para los 76ers?
Es su segundo triunfo consecutivo en el inicio de la temporada de la Conferencia Este.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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